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Dünya ABD'den uçağı düşen Wagner lideri Prigojin'e ilişkin açıklama: Kimse şaşırmamalı!
Dünya

ABD'den uçağı düşen Wagner lideri Prigojin'e ilişkin açıklama: Kimse şaşırmamalı!

Yeniakit Publisher
2023-08-23 22:51:00 -
ABD'den uçağı düşen Wagner lideri Prigojin'e ilişkin açıklama: Kimse şaşırmamalı!

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin’in de yolcu listesinde olduğu özel jetin Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında düşmesinin ardından açıklama yapan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan geçmişi göz önüne alınınca Prigojin’in ölümünün sürpriz olmayacağını ifade etti.

"Ölümüne kimse şaşırmamalı" 

Kazayla ilgili haberleri gördüklerini aktaran Watson, Prigojin’in ölümünün doğrulanması halinde "Kimse şaşırmamalı" dedi.

Prigojin’e ait Embraer ERJ-135BJ tipi özel jet Rusya’nın başkenti Moskova’dan St. Petersburg kentine uçtuğu sırada Tver bölges’nde düşmüş, kazada 3’ü pilot toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Uçağın yolcu listesinde Prigojin’in de bulunduğu aktarılırken, uçakta olup olmadığı ise henüz doğrulanmadı.

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