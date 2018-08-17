ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi: Hazırız!

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Onlar (Türkiye) Brunson'ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var" dedi. Trump ise, kabine toplantısı sırasında, "Onların (Türkiye'nin) iyi bir dost olmadığı ortaya çıktı. Orada büyük bir Hristiyan rahibi bulunuyor. O masum bir kişi" dedi. Trump sözlerini, "Onun adına birini çıkardık, yardım ettik, biri bir yerden serbest bırakıldı. Onlar ise rahibi orada tutarak karşılık verdi. Adil değil, doğru değil" şeklinde sürdürdü.

Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD Brunson'ın serbest bırakılması için "hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, "Brunson'ı "büyük bir vatansever rehin" olarak nitelendirdi.