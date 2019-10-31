ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit: Hazır tutuluyor

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlarla ilgili listenin ihtiyaç halinde kullanılmak üzere hazır tutulduğunu fakat Suriye'de ateşkes sağlandığı için önceki yaptırımların kaldırılmasından memnun olduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan'da bir röportaj veren Mnuchin ilave yaptırımlar için hazırlanan hedef listesinin Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Ankara ziyaretinde pazarlıklarda kullanabilmesi için hazırlandığını vurguladı. Mnuchin'e göre görüşmeler başarısızlıkla sonuçlansaydı mali yaptırımlar devreye sokulacaktı.

Mnuchin "Cevabım evet, o liste hala duruyor. Buna ihtiyaç duyacağımızı düşünmek için bir nedenim yok. işlerin şu anki gidişatından memnunuz" sözlerini kullandı.

Hazine Bakanlığı tarafından hazırlanan listede yer alan önlemlerin bazıları şunlar:

- Türkiye'nin eski ve mevcut hükümet yöneticilerinin ABD'deki mal varlıklarının dondurulması, el konulması.

- Çelik ithalatı için gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılması ve bunun mayıs ayından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi.

- ABD Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin yürütülen müzakerelerin ivedilikle durdurulması.

- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e yaptırım uygulanması.

- Türk Milli Savunma Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yaptırım uygulanması.

- ABD Hazine Bakanlığının belirlediği finansal kurumlara kısıtlama getirilmesi.

- Suriyeli mültecileri zorla geri döndürmek isteyen, siyasi çözümü destekleme çabalarını engelleyen ya da kesintiye uğratan eylemleri destekleyen ya da yapan kişilere de yaptırım uygulanması