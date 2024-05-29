ABD'den Türkiye'ye karşı büyük alçaklık! O sinsi planı mutlaka bozmalıyız

ABD, Suriye'de PKK eliyle yeni bir şer planı yürütüyor. Yaşar Hacısalihoğlu, PKK'nın Suriye'de 11 Haziran'da yapmayı planladığı sözde seçimlerin emperyalist hedeflere hizmet ettiğini belirtti. Türkiye'nin bu sinsi planı bozması gerektiğini vurgulayan Hacısalihoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Suriye'de PKK terör örgütü eliyle yeni bir şer adımının atılmasının hazırlığı yapılıyor. ABD emperyalizmi Suriye'nin parçalanması için her yolu deniyor. DEAŞ terör örgütü bahanesiyle yıllardır bölgeye yerleştirerek, palazlandırdığı PKK/PYD-YPG terör örgütü eliyle kirli planının bozulmaması için şer hevesinden vazgeçmiyor.

Türkiye'nin bölgeye yaptığı askeri harekatlar nedeniyle yeterince tamamlayamadığı şer planını yeniden sinsi çabalarla yeni yol ve yöntemlerle sürdürmenin gayretinde.

Bir yandan ABD Merkezi Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Orgeneral Michael Erik Kurilla diğer yandan ABD Başkanı Biden yönetiminin Afrika-Ortadoğu Koordinatörü Brett McGrurk yıllardır bu şer planın altyapısı için sahada büyük uğraşlar içindeler. Terör örgütleriyle iç içe girerek; onları koruyup, kollayıp, besleyerek, aklını, silahını, üniformasını vererek yürüttükleri bu şer çabayla Suriye'nin ve Irak'ın parçalanması hedefini güttüler.

Yıllardır vurguladığımız gibi; Suriye'de terörün tahterevallisini kuran bunlardı. Bir ucuna DEAŞ'ı diğer ucuna PKK'yı oturtan da bunlardı. Böylece birbirini beslemesini sağlatarak, PKK terör örgütü eliyle alan hakimiyeti kurmak isteyenler de bunlardı. Öylesi pervasızlaştılar ki, PKK terör örgütüne "kara gücümüz" dediler ve her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak, sahada varlıklarını sürdürmeleri için kol kanat gerdiler. PKK terör örgütüyle adına "tatbikat " diyerek terör saldırıları planları yaptılar. PKK terör örgütünün alan hakimiyeti kurmasının önünü açtılar, soldukça suladılar, arkalarında durmaktan vazgeçmediler. Hava gücüne erişmeleri için çırpındılar bu konuda eğitim vererek, terör örgütüne güç katmaya devam ettiler. Irak'ın kuzeyinde Talabani'yle Suriye'nin PKK'sı arasında bağ kurdurarak, Irak ve Suriye için hedefledikleri şer planının zahmetsiz işlemesi için büyük gayret sarf ettiler. İki ülkenin toprak bütünlüğünü yok ederek, İsrail'e kardeş karakol işlevli bir garnizon devletçiği kurmak istediler.

Türkiye'nin kararlı mücadelesiyle istediklerini, istedikleri sürede elde etmeyi başaramayınca başka yol ve yöntemlere başvurarak, PKK'yı bu defa Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kılıfına sokarak, meşrulaştırma adımlarını atmaya devam ettiler.

Şimdi de sözde seçim tarihi belirleyerek, yine sinsi şer oyununun içinde yola almaya devam etmek istiyorlar.

Bu kapsamda PKK terör örgütü Suriye'de 11 Haziran'da sözde yerel seçim yapacağını açıklayarak, şer plana göre terör örgütüne uluslararası statü ve meşruiyet kazandırmanın yeni bir sinsi gayretine giriştiler. Bu sinsi plana göre sözde seçim; Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin'in Şehba bölgelerinde planlanacak ve oldubittiye getirilerek, emperyalist işgalinin sonuç almasının bir merhalesine daha ulaşılacak.

Bu şer planı mutlaka bozulmalıdır. Emperyalizmin bu kirli hedefi mutlaka dağıtılmalıdır. Şam rejimi de topraklarının parçalanmasına seyirci kalmayıp, Türkiye'nin Suriye'de teröre karşı verdiği mücadeleyi köstekleyerek değil, destekleyerek ülkesinin toprak bütünlüğünün korunmasını öncelikli kılmalıdır."



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