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Gündem ABD'den Türkiye'ye İsveç jesti: F-16'lar onaylandı
Gündem

ABD'den Türkiye'ye İsveç jesti: F-16'lar onaylandı

Yeniakit Publisher
2024-01-28 13:50:00 -
ABD'den Türkiye'ye İsveç jesti: F-16'lar onaylandı

ABD, Türkiye'nin F-35 programından atıldıktan sonra satın almak için başvurdum ve yılan hikayesine dönen F-16'lar için sonunda onay verdi. Ondan İsveç'in NATO üyeliğinin TBMM'de onaylanması sonrası gerçekleşti.

ABD hükümeti 26 Ocak Cuma günü Türkiye'ye 23 milyar dolarlık F-16 savaş uçağı ve ilgili ekipman satışını onayladı. New York Times, satışa yeşil ışığın "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsveç'in uzun süredir ertelenen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'ne girişine izin veren belgeleri imzalamasının ardından" geldiğini belirtiyor.

 

Gazete, ABD Kongresi'nin satışı resmen engellemek için hala adım atabileceğini ancak "dört üst düzey milletvekilinin Cuma akşamı Dışişleri Bakanlığı'na buna karşı çıkmayacaklarını söylediğini" belirtiyor.

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