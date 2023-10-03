ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Türk düşmanı senatör Bob Menendez'in skandallarının ifşasının ardından Türkiye'nin ABD'den almayı planladığı F-16'lar için yeni bir dönemin başlangıcı olduğu ifade edildi.

ABD merkezli Atlantic Council'de yer alan bir analizde, çarpıcı detaylar yer aldı. Türkiye'nin F-16 satılmaması halinde alternatiflere yönelmesi ihtimalinden endişe edildiği açıkça görülen analizde, Biden yönetimine uyarıda bulunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözü hatırlatıldı

ABD merkezli düşünce kuruluşu Atlantik Konseyi (Atlantic Council)'de yer alan analizde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Menendez'in devre dışı kalması bir avantaj' dediği hatırlatıldı.

Analizde, ABD'de Türkiye'ye F-16 satışının İsveç'in NATO üyeliği konusundaki müzakerelere bağlı olduğunun yaygın olarak varsayıldığı ancak uzunca bir süre açıkça dile getirilmediği ifade edildi. Bunda en büyük payın Menendez de olduğu de olduğu söylense de F-16 meselesinin Menendez'in devre dışı kalması ile çözülebilecek bir durum olmadığı belirtildi.



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"Türkiye savaş jetlerini başka yerlerden temin edebilir"

Şu anki riskin F-16 ve İsveç'in NATO üyeliği arasında bir açmaza dönüşmesi ve Türkiye'nin böyle bir durumda savaş jetlerini başka yerlerden temin etme isteği olabileceği belirtildi.

"Zaman daralıyor"

Böyle bir durumda ABD ve Türkiye'nin savunma bağlarında bir nesilden daha uzun sürecek kopmalara neden olabileceği ifade edildi.

'Zaman daralıyor. Türkiye parlamentosu bu hafta tatilden döndü ve durum ilerleme olmadan ne kadar uzun sürerse, o kadar felç edici ve yıpratıcı hale gelebilir' denildi.