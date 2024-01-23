ABD'den Türkiye'nin İsveç kararı için ilk mesaj!
ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, TBMM Genel Kurulu'ndaki İsveç oylamasına ilişkin mesaj paylaştı.
TBMM Genel Kurulu’nda İsveç’in NATO’ya katılımı için yapılan oylama ardından ABD Büyükelçisi Jeff Flake yazılı açıklama yaptı.
Büyükelçi Flake, İsveç’in NATO’ya katılımının önemini vurguladığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bugün aldığı İsveç’in NATO’ya katılımını onaylama kararını büyük bir takdirle karşılıyorum. İsveç’in NATO’ya katılımı, bugün her zamankinden daha önemli olan İttifak’ın güçlendirilmesi yönünde atılmış kritik öneme sahip bir karardır. Türkiye’nin NATO İttifakı’na olan bağlılığı sarsılmaz ortaklığımızı açıkça ortaya koymaktadır. Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetine teşekkür ediyorum”
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