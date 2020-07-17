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Dünya

ABD’den Türkiye ve Mısır açıklaması: Bölgede bombalar patlarsa...

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker, Libya'daki son gelişmelere ilişkin Türkiye ile Mısır arasındaki çatışma ihtimalini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-17 16:33:00 -
ABD’den Türkiye ve Mısır açıklaması: Bölgede bombalar patlarsa...

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı David Schenker, Washington yönetiminin Türkiye ile Mısır'ın Libya'da çatışma olasılığından endişe duyduğunu söyledi.

Washington'daki Alman Marshall Vakfı tarafından düzenlenen video konferansa katılan David Schenker, darbeci Abdülfettah el Sisi'nin Libya'ya müdahale edebilecekleri mesajını vermesi sonrası Washington'da duyulan endişeyi anlattı.

Schenker, "Son derece endişeliyiz. Gerek Türkiye ile Mısır olsun, gerekse de Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri. Bombaları fırlattığınızda her zaman tehlike vardır. Çok ciddi bir gerilim tehdidi bulunuyor. Bunun önüne geçmeye çalışıyoruz" dedi.

Darbecinin açıklaması

Dün Kahire'de Libyalı kabilelerin şeyhleri ve kanaat önderleriyle bir araya gelen Sisi, "Eğer Mısır, Libya'ya müdahale ederse, ülkedeki askeri durumu hızlı ve kararlı bir şekilde değiştiririz. Mısır ordusu, bölgenin ve Afrika'nın en güçlü ordularından biri" diye konuşmuştu.

 

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