0553 313 94 23

ABD'den Türkiye-Rusya anlaşmasına ilk tepki!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan 10 maddelik mutabakata ilişkin açıklamada bulundu. Jeffrey, "Türkiye çok fazla şey kazanmadı. Rusya'dan, ABD'den aldığından daha azını aldı. Rusları ve rejimi sürece trajik biçimde dahil etti" dedi.

22 Ekim 2019 Salı 23:29
ABD'den Türkiye-Rusya anlaşmasına ilk tepki!

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Türkiye ile Rusya arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye çok fazla şey kazanmadı. Rusya'dan, ABD'den aldığından daha azını aldı. Bu süreçte DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattı. Türkiye Rusları ve rejimi sürece trajik biçimde dahil etti" ifadelerini kullandı.

"Bölgede ana aktör artık Rusya"

ABD'nin 'DEAŞ'la Mücadele Koalisyonu' eski temsilcisi Brett McGurk da, Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaya ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede ana aktörün artık Rusya olduğunu belirten McGurk, "Ruslar bastırıp almış gözüküyor. Putin Erdoğan'a karşı Trump'tan daha dik durdu" dedi.

Twitter hesabından anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulunan McGurk, "İronik bir biçimde Ruslar bastırmış ve ABD'li yetkililerin Trump'ın 6 Ekim'deki telefon görüşmesi öncesinde Türkiye ile üzerinde çalıştığı 'güvenlik mekanizması' anlaşmasının unsurlarını almış gözüküyorlar. Fark şu: Ana oyuncu artık Washington değil Moskova. Bölge bunu görüp anlayacak" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin ABD ile anlaşması üzerine bütün dünyanın merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirvesi Soçi'de gerçekleşti. Saat 13.27'de başlayan görüşme yaklaşık 6 buçuk saat sürdü. Görüşmede, SDG'nin 150 saat içinde 30 kilometre derinlikteki 'güvenli bölge'den çıkarılması konusunda anlaşma sağlandığı ve Türkiye ile Rusya güçlerinin ortak devriye yapması konusunda anlaşıldığı açıklandı.

İşte Türkiye-Rusya arasında imzalanan mutabakatın tam metni:

1. Her iki taraf Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ederler.

2. Terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3. Bu çerçevede,Tel Abyad ve Ras Al Ayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statüko muhafaza edilecektir.

4. Her iki taraf Adana Anlaşması'nın önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana Anlaşması'nın uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5. 23 Ekim 2019, öğlen saat 12.00'den itibaren,Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları,Barış Pınarı Harekat alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek üzere girecektir. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibarıyla, mevcut Barış Pınarı Harekat alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 km derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6. Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7. Her iki taraf terörist unsurların sızmalarının önlenmesinin temini için gerekli tedbirleri alacaktır.

8.Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi'nin faaliyetlerini destekleyecektir.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ekim 2019 Salı 23:29
  1. Adana
  2. James Jeffrey
  3. ABD
  4. Türkiye
  5. Rusya
  6. Suriye

YORUM YAZ

  • KafkasKafkas23 sa önce
    Amerika ve bu yahudi iblisi 40 yılda bir doğru bir laf etmiş. Hainlikten hiç şaşmayan yöneticilerimiz, bu iblise bile en sonunda doğruyu konuşturdunuz ya tebrikler. Bu kadar hainlikle adamların feleğini şaşırttınız. Bu kadar hainlik bu iblisler için bile çok fazla.
  • hsnhsn23 sa önce
    ne yazıkki doğru. güvenli bölgede söz,rus ve esed zaliminde. şimdi sen şüphelileri buraya ne diye getirecek. hep laf laf sonuç... ...?
  • abdrhmnabdrhmn1 gün önce
    yahudiye bak hala beslediği daeş diyor şerefsiz yahudistan abd si
  • İskenderİskender1 gün önce
    ABD'NİN YANISIRA RUSLAR'DA ÖVGÜYÜ HAK ETMİŞLERDİR.ÇÜNKÜ,SURİYEDEKİ KÜRTLERİN VE DİNDAR VATANDAŞLARININ HAKLARININ VERİLMESİ,BÜTÜNLÜĞÜNÜN SAĞLANMASI, SAVAŞIN DURDURULMASI KONUSUNDA GAYRET GÖSTERDİKLERİ VEMUTABAKATA VARDIKLARI İÇİN.
  • Nadir BabaNadir Baba1 gün önce
    Türkiyenin güvenli bölge oluşturma planları ve buralara Türkiye dostu mültecileri yerleştirme fikri çöpe gitmiş görünüyor. Sadece 10 km. İçeri girebiliyoruz ve onu da ortak devriye polisiye görevi olarak yapabiliyoruz. Kamışlı'da onu da yapamıyoruz. Bu gidişle, bir sonraki aşamada da Resulayn ve Tel Abyadı da aynı şartlarla Esede ve Rusyaya devrederiz.Sonuç olarak, Suriye tümüyle Katil Esede ve patronu Rusyaya devredilmiştir. 

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak? MEB Son dakika LGS sınav tarihi açıklandı
  1. 2020 LGS sınavı ne zaman yapılacak?..
  2. Skandal! ABD’li senatörler terörist..
  3. Osman Hamdi Bey kimdir? İstanbul..
  4. Soçi mutabakatı sonrası Rusya'dan flaş..
  5. 5 araç karıştı! E-5'te zincirleme kaza
  6. Meksika'da küçük uçak düştü! 5 ölü
  7. Ayrılıkçı Katalanlara İspanyol..
  8. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  9. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  10. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  11. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  12. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  13. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  14. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  15. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  16. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  17. Galatasaray'da Küfür krizi!
  18. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  19. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  20. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Kremlin'den Soçi Mutabakatı açıklaması: Esed, görüşmeden çıkan kararlara destek verdi
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi