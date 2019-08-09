ABD'den Türkiye açıklaması: Güvenli bölge...

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük adım olacak" dedi.
09 Ağustos 2019 Cuma 20:32
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, "Güvenli bölge kurulması bölgede barış ve güvenlik için büyük adım olacak" dedi.
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Koca şeytan sana hiçbir zaman güvenilmez ortalığı zaten sen karıştırıyorsun sen olmasan dünya rahat nefes alacak nerde eşkıya sarkmış çapulcu varsa parayla satın alıp gariban müslümanların üzerine sarıyorsun ab ülkelerinde hiç terör ve iç çatışma var mı yok kan ve gözyaşı var mı yok neden bazı sözde islam ülke idarecileri olan satılmış adiler yüzünden
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