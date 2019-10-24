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ABD'den terör örgütüne yalanlama: Rastlamadık

ABD'li üst düzey bir yetkili, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'deki "etnik temizlik" iddialarını yalanlayarak, "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz" dedi.

24 Ekim 2019 Perşembe 01:13
ABD'den terör örgütüne yalanlama: Rastlamadık

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, gazetecileri telekonferans yöntemiyle Suriye konusunda bilgilendirdi. Yetkili, Türkiye'ye yönelik "etnik temizlik" iddialarını ise "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz" yanıtını vererek yalanladı.

Türkiye ile ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşmanın uygulanmasından memnuniyet duyduğunu belirten yetkili, "Bir NATO üyesi olan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmayı dört gözle bekliyoruz. Aynı şekilde Kürtler ile de iyi ilişkilerimizi sürdürmek istiyoruz. Bölgedeki sivillerin ve dini azınlıkların korunması için Türkler, Kürtler ve diğer müttefiklerimiz ile çalışacağız" ifadesini kullandı.

"Petrol bulunan alanlarda bir miktar asker bırakacağız"

Suriye'de DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkma ihtimaline karşı petrol bulunan alanlarda bir miktar asker bırakacaklarını ifade eden yetkili, "En nihayetinde Trump yönetiminin amacı tüm Amerikan askerlerini Suriye'den çıkarmak. Bunun bir gün olacağına inanıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkili, Suriye'de ne kadar asker bırakılacağına ilişkin bir soru üzerine ise bu konunun muhatabının ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) olduğunu belirterek net bir sayı vermekten kaçındı.

"Türkiye ile Rusya arasındaki anlaşmada bir rolümüz yok"

Türkiye ile Rusya arasında dün varılan mutabakata ilişkin ise yetkili, "Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşma bu iki ülke arasında. Bizim burada bir rolümüz yok. Türkler ile Tel Abyad ile Rasulayn arasında M4 kara yoluna kadar olan bölge üzerinde çalıştık ve bu bölgeyi başarılı bir şekilde tahliye ettik" diye konuştu.

Yetkili, Türkiye'nin Kürtlere yönelik 'etnik temizlik' uyguladığı iddialarını ise "Şu anda herhangi bir etnik temizlik kanıtına rastlamış değiliz" yanıtını vererek yalanladı. Türkiye-ABD ilişkilerine değinen yetkili, "Türkiye çok önemli bir ülke, bu ülkenin yaklaşık 90 milyon nüfusu var. Avrupa ile Asya arasında stratejik bir konumda. Türkiye'de birçok Amerikan, binlerce ABD askeri var. ABD herkesle iyi ilişkiler kurmak istediğini söylüyor. Biz tabii ki Türkiye ile de iyi ilişkiler istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Türkiye Rusya ile anlaşırken dikkatli olmalı"

"Rusya'yla anlaşmalar yapan Türkiye ve diğer ülkelerdeki dostlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz" diyen yetkili, Türkiye ve Rusya arasında varılan anlaşmanın kapsadığı bölgelerdeki sivillerin haklarına nasıl uyulduğunu yakından izleyeceklerini söyledi. Yetkili, bu bölgelerdeki sivillerin zorla yerinden edilmesini engelleme çağrısında bulundu.

"Türkiye'nin S-400'ten vazgeçmesini umuyorum"

Beyaz Saray yetkilisi, "Türklerin S-400 alımını sürdürmeyeceğini ve NATO standartları dediğimiz şeye dönmesini, yani Rus yapımı büyük savunma sistemlerine sahip olmamasını umuyorum" diye konuştu.

Yetkili ayrıca Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 ve "diğer önemli askeri alımları" yapması durumunda F-35 savaş uçağı üretimi ve alımı programına katılımının söz konusu olmayacağını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 01:13
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. Suriye

YORUM YAZ

  • SamiSami1 sa önce
    Sizin rusyadan farkınızmı yada rusyanın sizden fakımı var dikkatsiz olalım.sonuçta aynısınız. Size güvenen anca ahmak olur.
  • adem tekinadem tekin1 sa önce
    neden raslıyacaksınız ki daha onlardan . teşekkürler uyarınız için dikkatli oluruz ama sizle anlaşırken pür dikkatli olacazinşaallah. aldık ve kullanaçağız inşaallah

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