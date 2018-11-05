ABD’den terör devriyesi yüzsüzlüğü!

Oğuzhan Gültekin / ANKARA

Amerikan askerlerinin, PKK/YPG’li teröristlerle çıktığı terör devriyesi, ABD’nin Türkiye’yi ortak devriye yalanıyla aylarca oyaladığının da ispatı oldu. Konuyu Akit’e değerlendiren Savunma ve Güvenlik Strateji Uzmanı Ali Coşar, “ABD terör örgütlerine binlerce TIR mühimmat gönderdi. Verilen bu mühimmatlarla terör örgütlerini eğitti. Türkiye’yi ortak devriye atalım yalanıyla frenlediler. Yapılacak olan operasyonu geciktirmeye çalıştılar” dedi. Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise, “ABD’nin, terör örgütüyle kazılan hendeklerde ortak devriye atması Türkiye’ye karşı samimi olmadığının bir göstergesidir” dedi.

“ABD ile ortak devriye çalışması Türkiye’ye fayda sağlamaz”

“Devriye konusu ABD’nin, Türkiye’yi oyalamak için yaptığı bir çalışmadır” diyen Savunma ve Güvenlik Strateji Uzmanı Ali Coşar, “Türkiye’nin PKK/PYD’ye karşı, Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirmeyi düşündüğü planları kontrol altına almaya çalışıyorlar. Kendi besleyip büyüttükleri akrebin ortadan kaldırılmasını engellemek için yaptıkları bir hareket. Türkiye de bunun farkındadır ama ABD ile yeni düzelen ilişkileri normal tutmak için katlandığını düşünüyorum. Binlerce TIR zırhlı araç ve mühimmatı bölgeye yığdılar. Bu mühimmatları buraya hava atmak için göndermediler. ‘Ortak devriye atalım’ diyerek Türkiye’yi oyaladılar ve teröristleri bölgede eğittiler. Şu anda PKK/PYD menzillerine uzanan topçu ateşleri bu işin sonuna geldiğinin işaretidir. Yapılan topçu ateşleriyle bu hendekler yumuşatılıyor, terör unsurlarının geri çekilmesi sağlanıyor. Topçu ateşlerinden sonra hızlıca bölgeye operasyon düzenlenmelidir. Operasyon için hazırlıklar da devam ediyor. Fırat Kalkanı harekâtıyla Münbiç’e girilmesi gerekiyordu ama bölüm bölüm operasyon yapılması daha doğru bir karar oldu. Türkiye burada ABD ile yeni düzelen ilişkilerini bozmamaya gayret ediyor. Çünkü Türkiye üzerinde birden fazla tehdit mevcut. ABD yardım ettiği teröristlerin eğitimi için gereken zamanı ortak devriye konusuyla sağladı ve eğitimlerini tamamladı. Terör örgütü dağda saklanmayı biliyordu zaten. ABD’nin verdiği eğitimle bir nebze avantaj sağlasalar da operasyonla gereken cevap verilecektir. Bundan sonra ABD ile ortak devriye Türkiye’ye bir fayda sağlamaz. Biran önce operasyona başlanmalıdır” şeklinde konuştu.

“Türkiye, ABD’nin Kürt devleti kurma hayalini hiçbir zaman kabul etmeyecektir”

“ABD her zamanki gibi ikiyüzlülüğünü açık bir şekilde göstermiştir” yorumunda bulunan Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise, “ABD, terör örgütüyle ortak yaptığı devriyeyle Türkiye’ye karşı samimiyetsiz bir tavır sergilemiştir. Hakkâri’de, Şemdinli’de bir sürü askerimizin şehadetinden sorumlu PKK’nın sözde üst düzey yöneticileriyle bölgede helikopterli keşif çalışmaları yaptıklarını görüyoruz. Bu da ABD’nin kendi çıkarlarını gözettiğini ve Münbiç konusunda samimi olmadığını gösterir. Ayrıca ortak devriye konusuyla da Türkiye’yi oyalamaya çalıştığını bize gösterdi. Onların ne yaptığı Türkiye için çok önemli değil. Yapılan topçu atışlarıyla gerekli cevap verilmiştir. Ülkemiz, ABD’nin küçük beyninde kurduğu Kürt devleti hayalini kabul etmeyeceğini tekrar belli etmiştir. Önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan operasyonla beraber ABD’nin, Türkiye’nin bölgeden çekilme isteğini kabul edeceğini düşünüyorum. ABD’nin operasyonu yavaşlatmaya çalışmasına Türkiye daha fazla izin vermeyecektir ve bölgeye müdahale edecektir” ifadelerini kullandı.