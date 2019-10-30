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Gündem

ABD'den tehdit dolu yaptırım mesajı: Hazırda bekliyor

Türkiye ile yapılan Suriye mutabakatı sonrası yaptırımların kaldırıldığını açıklayan ABD'den tehdit gibi yaptırım açıklaması geldi. Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım listesini hazırda tuttuğunu söyledi.

2019-10-30 22:04:00 - 2019-10-30 22:09:48
ABD'den tehdit dolu yaptırım mesajı: Hazırda bekliyor

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, Trump yönetiminin Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım önlemini hazırda tuttuğunu söyledi. Yaptırımların 'gerekli olması' halinde kullanılabileceğini söyleyen Mnuchin, ancak ABD yönetiminin önceki yaptırımların kaldırılmasını sağlayan Suriye'deki ateşkes sürecinden şimdiye kadar memnun olduğunu ifade etti.

"Ateşkes başarılı olmasaydı uygulanacaktı"

Reuters'ın haberine göre Suudi Arabistan'da gazetecilere konuşan Mnuchin, Ankara'yı ziyareti öncesinde ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in ateşkes müzakerelerinde kullanması için ek hedefler de gerçekleştirildiğini söyledi. Mnuchin, eğer ateşkes anlaşması başarılı olmasaydı finansal yaptırımların uygulanmasına karar verildiğini belirtti.

ABD yönetiminin hâlâ bu listeyi elinde tuttuğunu kaydeden Mnuchin, "Bunları kullanmamızı beklemek için bir sebebim yok. Bence işlerin gidişatından memnunuz" dedi.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile Suriye arasında varılan ateşkes anlaşmasından sonra Ankara'ya uygulanan yaptırımların kalkacağını duyurmuştu. ABD Hazine Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını açıklamıştı.

ABD yönetimi, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı" kapsamında Suriye'ye yönelik operasyonunu hedef alarak, 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. ABD Ticaret Bakanlığı öncülüğünde Türkiye ile 100 milyar dolarlık ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin yürütülen müzakerelerin ivedilikle durdurulacağı açıklanmıştı. Ayrıca çelik ithalatı için gümrük vergisinin yüzde 50'ye çıkarılması ve bunun mayıs ayından geçerli olmak üzere yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

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Yorumlar

mikiforov

Bu suriyede siyonist kürt devleti girişimine şimdilik vurduğumuz darbeye karşılık bir intikam operasyonu gibi gözükse de aslında doğu akdenizde MEB sorunu karşısında Türkiye ye şimdiden sopa göstermeyi hedefliyorlar büyük bir rezerv var ve bu rezervi isterse antalya da bir plajda bile olsa hakkımız olan varlıgın bir damlasını bile vermemeyi amaçlıyorlar
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abdullah

HAYDUT ABD DEAS, FETO, PKK/PYD TEROR ORGUTU VE KIRALIK KAATILLERIN kurucusu ve yoneticisidir!
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