ABD'den Suudi Arabistan'a 'İsrail' dayatması!

Axios'un haberine göre, McGurk, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Riyad yönetiminden üst düzey yetkililerle bir araya gelecek.

McGurk'ün ayrıca Filistin yönetimi lideri Mahmud Abbas'ın yardımcısı Hüseyin eş Şeyh, Filistin istihbarat teşkilatı başkanı Mecid Farac ve Abbas'ın diplomatik danışmanı Mecdi Haldi ile İsrail ile normalleşme sürecini görüşmesi bekleniyor.

Habere göre, McGurk, ABD ara buluculuğunda İsrail ile Suudi Arabistan arasındaki olası anlaşma kapsamında, Filistin'in bu anlaşmada nasıl bir yeri olacağı konusunu Filistin yönetimi yetkilileriyle görüşecek.

Filistin yönetimi yetkilileri, olası İsrail-Suudi Arabistan anlaşması çerçevesinde Riyad yönetiminden bazı taleplerde bulunmuştu.

Bu talepler, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetimine belirli bölgeler üzerinde daha fazla kontrol yetkisi vermesinden ve Kudüs'te Filistinlilere hizmet edecek ABD konsolosluğunun yeniden açılmasından oluşuyordu.

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Kaynak: Mepa News