  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Zehri ballandıra ballandıra yiyoruz! Canan Karatay, "20 hastalığın sebebi bu" diyerek uyardı! Sakın ha sakın evinize sokmayın

Tüm Türkiye şaşkına dönmüştü! Ahmet Hakan, "İçimin yağları eridi" deyip duyurdu

Taliban kararını dünyaya ilan etti: Türkiye'nin planını masaya getirdik

Taliban’dan flaş karar! Türkiye detayı dikkat çekti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Düşük maaş alan emekliler yaşadı! Bayram ettiren müjde Cumhurbaşkanlığı'ndan geldi! Havalara zıplayacaklar

Sektör şokta! Telefon devleri peş peşe iflas etti

Selçuk Bayraktar’dan Elon Musk çıkışı! "Duyduğunuzda vay be diyeceğiniz hamleler planlanıyor"

Benzine indirim yolda!

Mehmet Şimşek’ten flaş hamle! O isim, tüm Türkiye’ye böyle duyurdu

İyi Parti'de şok istifa! Meral Akşener oturup ağlayacak
Dünya ABD'den Suriye'nin kuzeyinde operasyon
Dünya

ABD'den Suriye'nin kuzeyinde operasyon

Yeniakit Publisher
2023-09-25 21:03:00 -
ABD'den Suriye'nin kuzeyinde operasyon

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Suriye'nin kuzeyinde cumartesi günü yapılan operasyonda DEAŞ'ın Suriye operasyonlarından sorumlu üst düzey yetkililerinden Ebu Halil El Fadani'nin yakalandığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye'de düzenlediği operasyonda DEAŞ terör örgütünün üst düzey isimlerinden birini yakaladı. CENTCOM, operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye operasyonlarından sorumlu olan Ebu Halil El Fadani'yi yakaladıklarını duyurdu.

DEAŞ'ın üst düzey yetkilisi yakalandı

ABD'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyine 23 Eylül'de düzenlenen helikopter destekli askeri operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani'nin yakalandığı duyurularak, operasyonda hiçbir sivilin öldürülmediği veya yaralanmadığı vurgulandı. Fadani'nin DEAŞ'ın Suriye'deki operasyonlarından sorumlu olduğu belirtildi.

CENTCOM Sözcüsü Yarbay Troy Garlock, "El Fadani gibi DEAŞ'lıların yakalanması, teröristleri savaş alanından tespit etme, hedefleme ve uzaklaştırma yeteneğimizi artırıyor. CENTCOM, DEAŞ'ın kalıcı yenilgiye uğratılması konusunda kararlılığını sürdürüyor" dedi.

Kaynak: AA

DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var

DEAŞ'lı 'yalnız it' yakalandı
DEAŞ'lı 'yalnız it' yakalandı

Yerel

DEAŞ'lı 'yalnız it' yakalandı

Adana'da DEAŞ operasyonu
Adana'da DEAŞ operasyonu

Yerel

Adana'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da DEAŞ'e geçit yok! 11 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ'e geçit yok! 11 zanlı yakalandı

Gündem

İstanbul'da DEAŞ'e geçit yok! 11 zanlı yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Yerel

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik "şafak" operasyonu

Darbe gerçekleşseydi, DEAŞ, YPG/PKK Türkiye’ye girecekti! Binlerce teröristi sınırımıza yığdılar
Darbe gerçekleşseydi, DEAŞ, YPG/PKK Türkiye’ye girecekti! Binlerce teröristi sınırımıza yığdılar

15 Temmuz

Darbe gerçekleşseydi, DEAŞ, YPG/PKK Türkiye’ye girecekti! Binlerce teröristi sınırımıza yığdılar

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Yerel

Yozgat'ta DEAŞ operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi!
Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi!

Dünya

Kanlı saldırıyı DEAŞ üstlendi!

ABD'nin Meksika sınırında DEAŞ korkusu
ABD'nin Meksika sınırında DEAŞ korkusu

Dünya

ABD'nin Meksika sınırında DEAŞ korkusu

Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı
Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

Yerel

Mersin'de yakalanan DEAŞ zanlısı tutuklandı

İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Yaşam

İki ilde DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! El bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi
Adana'da terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! El bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi

Yaşam

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a büyük operasyon! El bombası ve çok sayıda silah ele geçirildi

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı
İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Yerel

İstanbul'da DEAŞ ve El Kaide'ye yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı

Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı

Gündem

Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı

Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı
Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Gündem

Ortalığı kana bulayacaklardı! Bombalı eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı teröristler yakalandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23