ABD’den Suriye’deki "entegrasyon" hamlesine tam destek: "Daha parlak bir gelecek bekliyoruz"

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İşleri Dairesi, Suriye hükümeti ile SDG arasındaki askeri ve idari birleşme kararına ilişkin resmi bir açıklama yayımladı. İmzalanan mutabakatı "tarihi bir anlaşma" olarak nitelendiren bakanlık, sürecin başarılı bir şekilde uygulanması için kararlı bir destek sunduklarını belirtti. Açıklamada, bu hamlenin Orta Doğu genelinde kalıcı bir uzlaşma ve refah ortamı yaratabileceği, Suriye’nin toprak bütünlüğünü pekiştireceği iddia edildi.

ASKERİ VE İDARİ ENTEGRASYON SÜRECİ

Suriye hükümet kaynaklarından sızan bilgilere göre anlaşma, askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesini ve Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güçlerin Haseke ile Kamışlı şehir merkezlerine girmesini öngörüyor. SDG unsurlarından oluşan üç tugaylık yeni bir askeri birliğin kurulması ve Ayn el-Arab güçlerinin Halep Valiliği bünyesindeki bir tümene dahil edilmesi planlanıyor. Sivil alanda ise "özerk yönetim" kurumlarının doğrudan Suriye devlet yapısına entegre edilmesi ve mevcut personelin devlet kadrosuna geçirilmesi kararlaştırıldı.

KÜRT HAKLARI VE GÜVENLİ GERİ DÖNÜŞ

Mutabakat metninde, askeri adımların yanı sıra toplumsal düzenlemeler de dikkat çekiyor. Kürt toplumunun medeni ve eğitim haklarının yasal güvence altına alınması maddesi anlaşmada yer alırken, yerinden edilmiş kişilerin eski bölgelerine güvenli dönüşü de taahhüt edildi. Suriye’nin yeniden inşası yolunda stratejik bir adım olarak görülen bu anlaşma ile bölgenin tam entegrasyonu ve yasaların hakimiyetinin tesisi hedefleniyor.