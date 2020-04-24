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ABD'den Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine 13 milyon dolar destek

Sudan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 174'e, ölü sayısı 16'ya yükseldi

2020-04-24 15:40:01 -
ABD'den Sudan'ın Kovid-19'la mücadelesine 13 milyon dolar destek

HARTUM (AA) - ABD, Sudan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelesine 13 milyon dolar destek sağladı.

ABD'nin Hartum Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Washington yönetiminin, Sudan'ın Kovid-19 salgını ile mücadelesinde destek olmak üzere 13 milyon dolar ayırdığı belirtildi.

Açıklamada, mart ayındaki 8 milyon dolara ilaveten bu ay da yaklaşık 5 milyon dolar destek sağlanacağı kaydedildi.

- Kovid-19 vaka sayısı 174'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, ülkede toplam vaka sayısının 174'e, ölü sayısının 16'ya yükseldiğini, 14 kişinin iyileştiğini duyurdu.

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