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Dünya ABD’den son dakika Orta Doğu ve savaş açıklaması!
Dünya

ABD’den son dakika Orta Doğu ve savaş açıklaması!

Yeniakit Publisher
2023-11-06 23:19:00 -
ABD’den son dakika Orta Doğu ve savaş açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Orta Doğu ve Doğu Akdeniz'e uçak gemisi ve asker gönderme nedenlerine ilişkin bir açıklamada bulundu.

Gazze’de yaşayan Filistinlilere yönelik olarak İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı katliam saldırıları 31. Gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Doğu Akdeniz’e nükleer denizaltı gönderen ABD’den yeni bir açıklama yapıldı.

İsrail’in Gazze’de yaptığı acımasız saldırılara göz yuman ve destekleyen ABD, bölgeye gönderdiği nükleer denizaltının caydırıcı bir masaj olduğunu açıkladı.
Konuya ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmede, ABD’nin Ortadoğu’daki konumunu değiştirmek istediği ve bir caydırıcılık unsuru olarak nükleer denizaltıyı bölgeye yolladığı belirtildi.

Nükleer denizaltı yolladılar

Ohio sınıfı denizaltıyı bölgeye gönderen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, bölgede sorumluluk alanlarına ulaştıklarını açıkladı.
Nükleer balistik füzelerle donatılan denizaltının sınıfının en iyisi olduğu da biliniyor. ABD ordusu daha önce de iki uçak gemisini bölgeye intikal ettirmişti. Uçak gemilerinin de caydırıcılık ve yeni bir savaşı önlemek için bölgede olduğu vurgulanmıştı.

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Yorumlar

Ahmet Taner

Tarihi fırsat Akdenizdeki ABD gücü yok edilmeli. Dunyaya bariş ve huzurun gelmesi için bu şarttır.

Ufuk

Göndermezsen kahpesin ABD ölumden öte köy yok yeterki sende yokol
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