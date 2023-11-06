ABD’den son dakika Orta Doğu ve savaş açıklaması!

Gazze’de yaşayan Filistinlilere yönelik olarak İsrail’in 7 Ekim’de başlattığı katliam saldırıları 31. Gününde de tüm şiddetiyle devam ediyor. Doğu Akdeniz’e nükleer denizaltı gönderen ABD’den yeni bir açıklama yapıldı.

İsrail’in Gazze’de yaptığı acımasız saldırılara göz yuman ve destekleyen ABD, bölgeye gönderdiği nükleer denizaltının caydırıcı bir masaj olduğunu açıkladı.

Konuya ilişkin Beyaz Saray tarafından yapılan bilgilendirmede, ABD’nin Ortadoğu’daki konumunu değiştirmek istediği ve bir caydırıcılık unsuru olarak nükleer denizaltıyı bölgeye yolladığı belirtildi.

Nükleer denizaltı yolladılar

Ohio sınıfı denizaltıyı bölgeye gönderen Amerika Birleşik Devletleri Merkez Komutanlığı, bölgede sorumluluk alanlarına ulaştıklarını açıkladı.

Nükleer balistik füzelerle donatılan denizaltının sınıfının en iyisi olduğu da biliniyor. ABD ordusu daha önce de iki uçak gemisini bölgeye intikal ettirmişti. Uçak gemilerinin de caydırıcılık ve yeni bir savaşı önlemek için bölgede olduğu vurgulanmıştı.

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