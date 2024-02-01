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Gündem ABD'den son dakika F-35 açıklaması! Türkiye programa geri mi dönecek?
Gündem

ABD'den son dakika F-35 açıklaması! Türkiye programa geri mi dönecek?

Yeniakit Publisher
2024-02-01 09:21:00 -
ABD'den son dakika F-35 açıklaması! Türkiye programa geri mi dönecek?

Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, "Türkiye S-400 konusundaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir." açıklamasında bulundu.

CNN Türk Washington Temsilcisi Yunus Paksoy Beyaz Saray Sözcüsü Kirby'nin açıklamalarını şu sözlerle aktardı:

''ABD Türkiye'yi F-35 ailesine almaktan memnuniyet duyacaktır. Türkiye'ye yönelik F-35 programının S-400 füzelerinin kullanımıyla bağdaşmadığı yönündeki görüşümüzde herhangi bir değişiklik yok.

Yeniden dönüş olabilir

Dolayısıyla bu istişareleri hâlâ sürdürüyoruz ve eğer Türkiye bu konudaki kaygılarımızı çözebilirse o zaman F-35 programına yeniden dönme hareketi olabilir. Biz bu noktadayız.''

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Yorumlar

Deli

S400 niye rahatsız ederki. Sonuçta sadece orta menzilli hava savunma aracı. Yani ne demek istiyor ABD hava savunman olmasin Turkiye öylemi? Yunanistan senelerdir S300 e sahip hiç sorun olmadı. NATO nun en uç noktasında bir devlet güçlü olmalı değilmi? Anlaşılan abd için Turkiye ilk etapta harcanacak güç. Zaten Küba krizi ayni zamanda Turkiye krizi idi. Abd Küba yı bombalasa Sovyetler de bizi bombalayacakti. Yani harcanacaktık. Bu nedenle bir an önce başka bir savunma içinde yer alınmalı.
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