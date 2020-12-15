ABD'den Somali'nin ilişkileri kesme kararı sonrası Kenya'ya destek

İSTANBUL (AA) - Somali'nin tüm diplomatik bağlarını kopardığı Kenya'ya ABD'den destek geldi.

Kenya'da yayımlanan The Star gazetesinin haberine göre, ABD Afrika Kuvvetleri Komutanı (AFRICOM) Orgeneral Stephen Townsend, Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile başkent Nairobi'de bir araya geldi.

Görüşmeye Kenya Savunma Kuvvetleri Komutanı Robert Kibochi ve ABD'nin Nairobi Büyükelçisi Kyle McCarter katıldı.

Toplantıda, iki ülke arasındaki askeri ilişkilerin görüşüldüğü bildirilerek ABD'nin güvenlik ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda Kenya'ya destek verdiği belirtildi.

Görüşmenin, Somali'nin iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya ile tüm diplomatik bağlarını koparması sonrası gerçekleşmesi dikkati çekti.

- Somali Kenya ile tüm diplomatik ilişkileri kesti

Somali, iç işlerine karışmak ve toprak bütünlüğünü ihlal etmekle suçladığı komşusu Kenya'yla tüm diplomatik bağlarını kopardı.

Karar, Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'ın Başkanı Muse Bihi Abdi'nin dün Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta ile bir araya gelmesinin ardından geldi.

Somali federal hükümeti, geçen ay Kenya'yı Somali'nin iç işlerine karışmakla suçlayarak Nairobi'deki büyükelçisini geri çağırmış, Kenya'nın Mogadişu'daki büyükelçisinden de ülkesine dönmesini istemişti.

Kenya ile Somali arasındaki ilişkiler, Hint Okyanusu'ndaki zengin petrol ve gaz yataklarının olduğu bölgedeki deniz sınırı anlaşmazlığı sonrası bozulmuştu.

Mogadişu hükümeti ayrıca Kenya'yı Somali'deki bazı eyaletlerdeki siyasi meselelere karışmakla suçluyor.