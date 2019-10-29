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ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Alçak iftira

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk, terör örgütü Ebu Bekir el Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonun İdlib'de olmasına dikkat çekerek, Türkiye'ye yönelik alçak ithamlarda bulundu.

2019-10-29 07:58:00 - 2019-10-29 08:11:40
ABD'den skandal Türkiye çıkışı! Alçak iftira

Brett McGurk, Washington Post gazetesinde "Bağdadi'nin ölümü Suriye'de neyi kaybettiğimizi vurguluyor" başlığıyla yayınlanan makalesinde, Bağdadi'nin öldürülmesinin uygar dünya için kutlanası bir olay olduğunun altını çizdi.

Bağdadi için Türkiye'yi suçladı

ABD'nin eski DEAŞ'la Mücadele Özel Temsilcisi, makalesinin bir bölümünde de, Türkiye'yi suçlayıcı ithamlarda bulundu:

"Türkiye'nin açıklaması gereken bazı şeyler var." diyen McGurk, Bağdadi'nin Türkiye'nin askeri gözlem noktalarının olduğu İdlib'de bulunmasına atıfta bulunarak, ABD'nin operasyonu Türkiye'den habersiz gerçekleştirdiğini de iddia etti.

Brett McGurk, makalesinde yine Suriye'de gelişiminde katkı sağladığı terör örgütü YPG'yi savunarak, ABD'nin Suriye'de istihbarat için Türkiye'ye değil YPG'ye başvurmak zorunda kaldığını öne sürdü.

Kendi başkanı, "selefim DEAŞ'ı kurdu" demişti

McGurk, DEAŞ'la ilgili Türkiye'yi suçlamaya kalksa da dünya kamuoyu biliyor ki; ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın varlığından eski Başkan Barack Obama'yı sorumlu tutmuştu.

Bağdadi İdlib'de "gerçekten" öldürüldü ise, YPG bölgesinden geçti

ABD yönetimi, Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyursa da, DEAŞ liderinin YPG'nin, dolayısıyla ABD askerlerinin ve Suriye rejiminin kontrolündeki bölgelerden geçmeden İdlib'e 'uçarak konması' gerçek dışı görülüyor.

İstihbarat verileri, ABD'nin kendisiyle işi biten Bağdadi'yi, daha önce de ellerindeki DEAŞ'lıları farklı bölgelere dağıtan YPG'li teröristlerin eliyle İdlib'e geçirdiği yönünde.

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Yorumlar

ergun66

Yalan deccalın uşakları bunlar
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Abdrhman

Yahu yalancıyı ... nasılsa. Mcgurk piçi de atıp tutuyor. Bir kere abd nin beslediği piç Bağdadi yaşıyor ve hayatta. Ölen garibin biri yutturmaya çalışıyor piç abd
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