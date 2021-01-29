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Gündem ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Libya'dan çıkın
Gündem

ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Libya'dan çıkın

Türkiye'nin Libya'daki varlığını hazmedemeyen ABD'den skandal bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin Libya'da bulunan askerlerini geri çekmesi istendi.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 19:03:00 -
ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Libya'dan çıkın

ABD, Türkiye'nin Libya'daki varlığından rahatsız olduğunu bir kez daha dile getirdi. Türkiye ve Rusya'dan Libya'daki askeri müdahalelerini sona erdirmelerini isteyen ABD, ülkedeki güçlerini de geri çekmelerini söyledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki daimi büyükelçisi Richard Mills, Türk ve Rus askerlerinin Libya'dan çekilmesi çağrısında bulundu.

Mills, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Libya konulu bir oturumda konuştu. Mills, Libya'dan tüm yabancı askerlerin çekilmesi için tanınan sürenin dolduğuna işaret ederek "Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil tüm yabancı tarafları, Libya'nın egemenliğine saygıya ve Libya'daki askeri müdahaleyi derhal ve tamamen durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Libya'da taraflar 23 Ekim'de BM himayesinde ateşkes anlaşması imzalamış, anlaşma çerçevesinde tüm yabancı güçler ve paralı askerlerin üç ay içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

ABD'li elçi Mills, BMGK'daki konuşmasında "Ekim ateşkes anlaşmasına dayanarak Türkiye ve Rusya'yı, güçlerini ülkeden çekme işlemlerini derhal başlatmaya, topladıkları, finanse ettikleri, konuşlandırdıkları ve destek verdikleri yabancı paralı askerler ve askeri vekalet güçlerini Libya'dan çekmeye çağırıyoruz" ifadesini kullandı.

BM tahminlerine göre Libya'da yaklaşık 20 bin yabancı askeri güç ve paralı asker bulunuyor. Türkiye, Trablus merkezli ve BM tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümetine; BAE, Mısır ve Rusya ise ülkenin doğu ve güneyinde kontrolü elinde bulunduran darbeci Hafter güçlerine destek veriyor.

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