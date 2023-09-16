ABD'den skandal iddia! Türkiye'den sert tepki: 'İnsan ticareti' iddialarını reddediyoruz duyurusu!

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yayımladığı 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda çocuk asker kullanan ülkeler listesinde Türkiye'ye de yer verilmesine sert tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kayda değer çabalarının gözardı edilmesi esefle karşılanmıştır." ifadelerine yer verildi. ABD'nin yayımladığı 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda çocuk asker kullanan ülkeler listesinde Türkiye'ye de yer verilmesine Türkiye'den çok sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kayda değer çabalarının göz ardı edilmesi esefle karşılanmıştır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir." denildi.

ABD'DEN SKANDAL "TÜRKİYE" RAPORUABD Dışişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu'nda Türkiye'yle ilgili skandal bölümler yer aldı. Raporda, çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde Türkiye'ye de yer verildi.

DIŞİŞLERİ: TÜRKİYE'NİN ÇABALARININ GÖZ ARDI EDİLMESİNİ ESEFLE KARŞILIYORUZ

Rapora Türkiye'den tepki gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2023 yılı İnsan Ticareti Raporu içinde yapılan bir güncellemeyle, "Çocuk Asker Kullanımının Engellenmesi Yasası" çerçevesinde, çocuk asker kullanan ülkelerin listesinde ülkemize de yer verilerek, Türkiye'nin insan ticaretinin önlenmesi konusundaki kayda değer çabalarının göz ardı edilmesi esefle karşılanmıştır.

"TÜRKİYE İNSAN TİCARETİNİN SUÇUNUN ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR"

Türkiye, insan ticareti suçunun önlenmesi, suçluların cezalandırılması ve suç mağdurlarının korunması için her türlü çabayı göstermekte; bu çerçevede, ikili, bölgesel ve uluslararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kesintisiz sürdürmektedir.

"İDDİALARI REDDEDİYORUZ"

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Öte yandan, raporda insan hakları konusunun bir kez daha siyasileştirildiği görülmektedir. Çocuk haklarının korunmasına ilişkin BM bünyesinde kabul edilenler dahil başlıca uluslararası düzenlemelere taraf olan ve bunları itinayla uygulayan ülkemize çocukların silah altına alınması konusunda atfedilen iddiaları reddediyoruz.

"İFTİRAYA GEREKLİ CEVAP VERİLECEKTİR"

Suriye ve Irak'taki terör eylemlerinde çocukları zorla silah altına alan PKK/ YPG terör örgütüne askeri ve mali destek sağlayan ABD'nin, Türkiye'ye böylesi bir karalamada bulunmadan önce, bu gerçekle yüzleşmesi beklenirdi. Bu durum, ABD makamlarının kararlarını dayandırdığı bilgi kaynaklarının objektifliği konusunda ciddi soru işaretleri yaratmaktadır. Müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan bu iftiraya karşı gerekli cevap verilecektir.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN IRAK VE SURİYE'DE İŞLEDİĞİ SUÇLAR KAYIT ALTINDA"

Terör örgütü PKK/YPG güdümündeki sözde "Suriye Demokratik Güçleri"nin Suriye'de çocukların zorla silah altına alınması, kaçırılması, özgürlükten mahrum bırakılması, okulların askeri amaçlarla kullanılması gibi birçok ağır suç işlediği, son olarak BM Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu'nun 12 Eylül 2023 tarihinde kamuoyuyla paylaşılan raporunda kayıt altına alınmıştır. Öte yandan, bu terör örgütünün bölgedeki Arap çoğunluğa karşı baskıcı uygulamalarının ve işlediği suçların son örneği Deyr-Ez Zor'da yaşanmıştır. Keza, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Irak'a dair 2022 yılı Dini Özgürlükler Raporunda, PKK'nın yüzlerce Ezidi çocuğu zorla silah altına alma ve ideolojik beyin yıkama amacıyla kaçırdığı, bizatihi Sincar'daki Ezidi toplumuna atfen ortaya konmaktadır. Bölücü terör örgütünün baskıcı uygulama ve ağır suçlarının mercek altına alınmasının ABD'nin temel sorumluluklarından olduğunu da bu vesileyle hatırlatmak isteriz. Türkiye, taraf olduğu bölgesel ve uluslararası sözleşmelere bağlı olarak, insan ticareti suçunu önlemek için geçmişte olduğu gibi bundan sonra da çabalarını kararlılıkla sürdürecektir."