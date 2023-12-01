  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'de

Merkez Bankası kamuoyu duyurusu yaptı: Tüm zamanların rezervlerinde rekor! Herkes konuşuyor

Vakıfların yapamadığını Oda TV yaptı!

Terör sevici Türk Tabipler Birliği hakkında flaş karar: Görevden alındılar!

Şehit kız çocuğunun neşe dolu anları ağlattı...

Dünya otomotiv devinden: Honda Civic yıl sonu bombası! Ünlü Japon devi ilan etti: Binlerce TL'lik indirim Civic fiyatlarını eritti!

Kavgada sert sözler: Beni de satılık zannetmeleri...

ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor

İmamoğlu, duruşmaya sözde gelecekti gelmedi: İhaleye fesat karıştırmak suçundan yargılanıyor

İhaleye fesat karıştırmıştı! İBB Başkanı İmamoğlu hapse mi giriyor! Cumhuriyet savcısı zorla getirilmesini istedi!
Gündem ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz
Gündem

ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

Yeniakit Publisher
2023-12-01 07:13:00 -
ABD'den skandal açıklama! Gazze'de kalıcı ateşkesi desteklemiyoruz

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Gazze Şeridi’ndeki insani aranın uzatılmasını fakat kalıcı bir ateşkesi desteklemediğini duyurdu.

Kriby, İsrail’in insani aranın Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına devam ettiğinde ABD’nin İsrail’e askeri olarak destek olacağını ifade ederek, "Bu aralar sona erdiğinde tekrar saldırıya geçme niyetinde olduklarını çok açık bir şekilde söylediler. Bu kararı verirken, ihtiyaç duydukları araç ve kabiliyetler, silah sistemleri ve şehir savaşı açısından sunabileceğimiz tavsiye ve perspektifler açısından ABD'den destek bulmaya devam edecekler" diye konuştu.

"İNSANİ ARANIN UZATILMASINI DESTEKLİYORUZ"

ABD’nin İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyine yönelik saldırı planlarını orada bulunan sivillerin ihtiyaçları ve hayatları konusunda önlemler almadığı sürece bunu desteklemediğini belirten Kirby, ABD'nin şu anda yedinci gününde olan insani aranın daha da uzatılmasını desteklediğini ancak ABD'nin kalıcı bir ateşkesi desteklemediğini açıkladı.

Ruslar, "ABD Türkiye'den imkansızı istiyor" diyerek Ankara'nın en büyük silahını açıkladı
Ruslar, "ABD Türkiye'den imkansızı istiyor" diyerek Ankara'nın en büyük silahını açıkladı

Gündem

Ruslar, "ABD Türkiye'den imkansızı istiyor" diyerek Ankara'nın en büyük silahını açıkladı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD'li Hilton'dan beklenmedik Türkiye kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
ABD'li Hilton'dan beklenmedik Türkiye kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

Ekonomi

ABD'li Hilton'dan beklenmedik Türkiye kararı! Kimse bu kadarını beklemiyordu

ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor
ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor

Dünya

ABD ve Yunanistan ülkesi resmen duyurdular! İki ülke arasında top mühimmatı pazarlığı: ABD'li yetkililer satın almak istiyor

Katil İsrail gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu'yu bacağından vurdu!
Katil İsrail gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu'yu bacağından vurdu!

Gündem

Katil İsrail gazeteci Abdurrahman al-Kahlutu'yu bacağından vurdu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23