  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

ABD'den skandal açıklama: Deniz sınırlarını Türkiye belirleyemez

Amerika Birleşik Devletleri'nin Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasına ilişkin küstah açıklamalarda bulundu. Pyatt "Deniz sınırları Türkiye'nin yaptığı gibi tek taraflı olarak belirlenemez. Bu ABD'nin görüşüyle taban tabana zıt." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 20:10:00 - 2020-05-28 20:37:54
ABD'den skandal açıklama: Deniz sınırlarını Türkiye belirleyemez

ABD'nin Atina Büyükelçisi Goffrey Pyatt, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının "ABD'nin görüşüyle taban tabana zıt olduğunu" öne sürdü.

Pyatt, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerilimden de Rusya'nın karlı çıkacağını söyledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre; Yunanistan'ın MEGA TV kanalına Türk-Yunan ilişkilerini değerlendiren Goffrey Pyatt, Türkiye ile Libya ile arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması konusunda şu skandal ifadeleri kullandı:

"Gerek ABD'nin gerekse benim şahsi görüşüm, Türkiye'nin Libya mutabakatı ile ilgili uluslararası deniz hukukunu yorumlama anlayışı ile taban tabana zıt.ABD, adaların da kıtalarla aynı sahil faaliyetleri haklarına sahip olduğuna inanıyor. Bu sebeple ABD, deniz sınırlarının, geçen yıl Türkiye'nin yaptığı gibi tek taraflı olarak değil; diyalog yoluyla belirlenmesinden yana."

Türkiye ile Libya'daki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus hükümeti arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, Yunanistan'ın da hak iddia ettiği açık denizden geçiyor ve Girit adasınının kara sularını sınır olarak alıyor.Yunanistan ve Yunanistan'la arasında farklı bir deniz yetki alanı anlaşması olan Kıbrıs, bu sebeple bu anlaşmaya karşı çıkıyor.

Libya'nın komşusu Tunus'ta darbe girişimi! İşte arkasındaki Türkiye karşıtı kuklalar
Libya'nın komşusu Tunus'ta darbe girişimi! İşte arkasındaki Türkiye karşıtı kuklalar

Dünya

Libya'nın komşusu Tunus'ta darbe girişimi! İşte arkasındaki Türkiye karşıtı kuklalar

Darbeci Hafter'in çapulcularına SİHA dayanmıyor!
Darbeci Hafter'in çapulcularına SİHA dayanmıyor!

Dünya

Darbeci Hafter'in çapulcularına SİHA dayanmıyor!

Hafter güçlerinin tehdit ettiği Türk konuştu: Beni yok edeceklerini söylüyorlardı, şimdi kaçacak delik arıyorlar
Hafter güçlerinin tehdit ettiği Türk konuştu: Beni yok edeceklerini söylüyorlardı, şimdi kaçacak delik arıyorlar

Gündem

Hafter güçlerinin tehdit ettiği Türk konuştu: Beni yok edeceklerini söylüyorlardı, şimdi kaçacak delik arıyorlar

İngiltere'yi sarsan iddia: Gerçek ölü sayısı...
İngiltere'yi sarsan iddia: Gerçek ölü sayısı...

Korona Virüs

İngiltere'yi sarsan iddia: Gerçek ölü sayısı...

Libya'da harita değişti
Libya'da harita değişti

Dünya

Libya'da harita değişti

Pantsir'lere karşılık Rus medyasından akıl almaz iddia:
Pantsir'lere karşılık Rus medyasından akıl almaz iddia: "54 Türk SİHA'sı yok ettik"

Dünya

Pantsir'lere karşılık Rus medyasından akıl almaz iddia: "54 Türk SİHA'sı yok ettik"

 
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

abdullah

buna cevabimizi yarin AYASOFYA CAMISINDEN verecegiz!
  • Yanıtla

Serhat

Belirledik işte???
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı