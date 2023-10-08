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Dünya ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği
Dünya

ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği

Yeniakit Publisher
2023-10-08 20:28:00 -
ABD'den siyonistlere savaş gemisi ve uçak desteği

ABD'de çıkan haberlere göre, ABD hükümetinin destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği belirtiliyor.

İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, ABD basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Konuya aşina iki ABD’ki yetkiliye dayandırılan haberlerde, ABD hükümetinin destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi.

Haberlerde ayrıca, ABD’nin muhtemel bir tahliye planı üzerinde de çalıştığı ifade edilerek, şu an için resmi olarak hiçbir kararın alınmadı ancak tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Biden’dan İsrail’e ek destek talimatı

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden’ın Hamas’ın devam eden saldırıları karşısında İsrail’e "ek destek" talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu desteğe ilişkin ayrıntı verilmedi.

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