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ABD'den şaka gibi açıklama: Irak hükümetinin egemenliğine saygı gösterin

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da devreye girecek İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetiminden istediği 12 şartın 6. maddesini hatırlatarak, "İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli ve Şii milislerin silah bırakması, terhisi ve yeniden entegre olmasına izin vermelidir." açıklamasında bulundu.

30 Ekim 2018 Salı 19:00
ABD'den şaka gibi açıklama: Irak hükümetinin egemenliğine saygı gösterin

ABD Dışişleri Bakanlığı, 4 Kasım'da devreye girecek İran yaptırımlarına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Bakanlık, açıklamasında, "Yaptırımların yürürlüğe girmesine 6 gün kala, işte İran rejiminin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 6. şart: İran rejimi Irak hükümetinin egemenliğine saygı göstermeli ve Şii milislerin silah bırakması, terhisi ve yeniden entegre olmasına izin vermelidir." ifadelerini kullandı.

Bakanlık, İran yaptırımları kapsamında Tahran yönetimine 12 şart sunmuş, bu şartlar yerine getirilmediği sürece yaptırımların belirlenen zamanda devreye gireceğini belirtmişti.

ABD'nin İran'dan talep ettiği şartlar

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklamasının ardından, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo mayıs ayında ABD'nin İran'dan istediği 12 şarta ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Pompeo, İran'ın ilk olarak şu andaki ve önceki nükleer silah çalışmalarını Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (IAEA) bildirmesi ve ağır su reaktörleri dahil olmak üzere uranyum üretimini sonlandırması gerektiğini söylemişti.

Bakan Pompeo, İran'ın daha önceki anlaşmada yer aldığı gibi IAEA'nın ülkedeki nükleer tesislerine girmesine izin vermesi ve balistik füze denemelerine son vermesi gerektiğini vurgulamıştı. İran'da tutuklu bulunan Amerikan vatandaşlarının serbest bırakılmasını isteyen Pompeo, ayrıca İran'ın Lübnan Hizbullahı, Hamas ve Filistin İslami Cihat grupları dahil olmak üzere "terör gruplarına" yardımını sonlandırması gerektiğini bildirmişti.

İran'ın Husilere desteğe son vermesini istedi

Pompeo, İran'ın komşusu Irak'ın toprak bağımsızlığına saygı duymasını gerektiğinin altını çizerken, Şii milislerin silahsızlanması ve yeniden entegre edilmesi gerekliliğini vurgulamıştı. Yemen'de ise İran'ın Husiler'e desteğine son vermesini belirten ABD Dışişleri Bakanı, bu ülkede barış sürecinin başlatılmasını istemişti.

Pompeo ayrıca, İran'ın IRGC Kudüs Güçleri'ne desteğini bırakması ve İsrail dahil olmak üzere komşu ülkelere yönelik tehditlerini sonlandırması taleplerini sıralamış, belirtilen şartların yerine getirilmemesi durumunda ise İran'a karşı tarihin en sert yaptırımlarını uygulayacaklarını ileri sürmüştü.

Haber Tarihi: 30 Ekim 2018 Salı 19:00
  1. Mike Pompeo
  2. İran
  3. ABD

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