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Dünya ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Gerilimin dozu artacak
Dünya

ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Gerilimin dozu artacak

Yeniakit Publisher
2023-09-14 23:36:00 -
ABD'den Rusya'ya yeni yaptırımlar! Gerilimin dozu artacak

ABD, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı 150'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım kararı aldı.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı 150'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı.

ABD’nin Rusya’ya yönelik yaptırımları devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı tarafından Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle bağlantılı 150'den fazla kişi ve kuruluşa yaptırım uygulandı.

“ABD, Rusya'nın askeri tedarik zincirlerini hedef almaya devam ediyor”

ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen yaptığı açıklamada, "Bugünkü yaptırımlarla ABD, Rusya'nın askeri tedarik zincirlerini hedef almaya ve Putin'i Ukrayna'ya karşı barbarca savaşını sürdürmek için ihtiyaç duyduğu ekipman, teknoloji ve hizmetlerden mahrum bırakmak için çalışmasına devam ediyor. Ayrıca işgalden ve Kremlin'e yakınlığından çıkar sağlayan kişi ve kuruluşların sorumlu tutulacağını da açıkça belirttik. Bugünkü eylemler, Putin'in oligarklarına ağır maliyetler yükleme konusundaki küresel gücümüzü gösteriyor” dedi.

Kaynak: AA

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