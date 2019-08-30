0553 313 94 23

ABD'den Rusya'ya Güney Osetya uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus:- "ABD, Gürcistan'ın Rus işgali altındaki Güney Osetya bölgesinde, askeri bariyerler kurulduğuna yönelik haberleri yakından izlemektedir. Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve çatışmadan kaçınmaya davet ediyoruz"

30 Ağustos 2019 Cuma 20:55
ABD'den Rusya'ya Güney Osetya uyarısı

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Rus askerlerinin, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki gösterdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Güney Osetya'daki son duruma ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "ABD, Gürcistan'ın Rus işgali altındaki Güney Osetya bölgesinde askeri bariyerler kurulduğuna yönelik haberleri yakından izlemektedir. Tüm tarafları tansiyonu düşürmeye ve çatışmadan kaçınmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca Rusya'ya Güney Osetya'da gerilimi artırmaktan kaçınması çağrısında bulunuldu.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı da Rus askerlerinin, Güney Osetya'nın işgal hattına yakın bölgelerinde yapay bariyerler kurmasına tepki göstermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 20:55
  1. ABD
  2. Güney Osetya
  3. Gürcistan
  4. Rusya

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun ardından Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!
    1. İstanbul, Adana, Muğla ve Bolu'nun..
    2. Futbol: Süper Lig
    3. Süper Lig: İstikbal Mobilya..
    4. Cinayet şüphelisi polise yakalanmamak..
    5. Aliağa Belediye Başkanı Acar’dan..
    6. Federer ve Pliskova, ABD Açık'ta 4...
    7. Cezayir'de "Buteflika rejimi..
    8. İran'da haftanın maçını Mustafa..
    9. Tokat’ta fener alayı
    10. Hentbol: EHF Kupası
    11. Bisiklet sepetinde tarihi..
    12. İstanbul’da çocuğa otobüs kullandıran..
    13. Trump, Kuveyt Emiri ile Beyaz Saray'da..
    14. Dengesini kaybederek düşen paraşütçü..
    15. Karabükspor’da Sivas Belediyespor maçı..
    16. A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu..
    17. Kediye tekme atan kadın güvenlik..
    18. Tarihçi Gürsoy Solmaz: 30 Ağustos..
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kuzularımızı..
    20. Muğla'da orman yangını
    21. Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümü
    22. Süper Lig: Kasımpaşa: 0 - MKE..
    23. ABD'den Rusya'ya Güney Osetya uyarısı
    24. Gomane Dağı’nda 30 Ağustus Zafer..
    25. Kuşadası açıklarında 4.4 büyüklüğünde..
    26. Şenol Güneş Kasımpaşa’da tribünde
    27. TOFAŞ, Antalya'da kampa girecek
    28. İmamoğlu, laikçi derneklere kesenin..
    29. Sri Lanka'da mahkemeden "intihar..
    30. Kara Astsubay Meslek Yüksek Okulunda..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan Beşir Atalay ile görüştü
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak