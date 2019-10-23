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ABD'den PKK'ya ültimatom! "Bunu yapmak sonunuz olur"

Küresel eşkıya ABD, Rusya ve Esed rejimiyle yakınlaşan PKK'ya, "Silahınızı, cephanenizi biz verdik. Onlarla yakınlaşmak sonunuz olur" uyarısı yaptı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 09:47
ABD'den PKK'ya ültimatom! "Bunu yapmak sonunuz olur"

Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat, terör örgütü PKK/YPG/PYD'de deprem etkisi yaptı. Suriye'nin kuzeyindeki mevzilerini tek tek kaybeden terör örgütü, 120 saat içinde kalan noktalardan da çekilme talimatı alınca Esed rejimi ve Rusya ile işbirliği arayışına girdi. Bu durum, eli kanlı teröristlerin küresel eşkıya ABD'de ağırlandığı 22 Ekim tarihli skandal toplantıda gündeme geldi.

120 saatlik aranın bitimine saatler kala ABD'de skandal buluşma! Terör örgütünün sözde eş başkanını makamında ağırladı

O görüşmede ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, örgütün sözde konutanı Ferhat Abdi Şahin ve İlham Ahmed'i çok sert bir şekilde uyardı.

Terörist elebaşlarına ültimatom: Sonunuz olur

Görüşme sırasında oldukça sinirli olduğu aktarılan o yetkili, terörist elebaşlarına ültimatom verdi.

Örgütün tüm cephane ve silahlarının ABD kaynakları tarafından sağlandığını hatırlatan yetkili, terör örgütü PYD'nin Esed rejimi ve Rusya'yla yakınlaşmasına asla izin vermeyeceklerini söyledi. Aksi halde bu durumun örgüt için 'bitiş' anlamına geleceğini vurguladı.

(The Defence Post)

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 09:47
  1. ABD
  2. PKK
  3. ültimatom
  4. Esed rejimi
  5. Rusya

YORUM YAZ

  • ihsanihsan22 sa önce
    ikinizde düşünmediniz sonunu beter olun.
  • abdullahabdullah22 sa önce
    siyonistlerin, abd-rus-iran-ingiliz-fransiz-italyan-alman vd bu bolgedeki hesabi BITMEZ! pkk/pyd, kukla arap yonetimleri gonullu metres olursa bunlarla yataktan CIKMAZ! iceride fetö-pkk-dhkpc-gladyo-ali kemaller ve guncel veRsiyonlari da bitmez bu milletin jahramanlari liderleri M.Kemaller, RTErdoganlar da TUKENMEZ!

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