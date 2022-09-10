ABD’den PKK'lılar için Türkçe taziye mesajı!

Suriye'nin Haseki vilayetine bağlı Kamışlı ilçesinin Irak sınırına bağlanan karayolu üzerindeki El Hol Kampına, IŞİD'in önceki gün düzenlediği saldırıda, 2 PKK’lı öldürüldü.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Türkçe mesaj yayımlayarak PKK'ya taziyelerini iletti.

CENTCOM'un resmi hesabından yayımlanan mesajın Türkçe olması ise dikkat çekti.

Mesajda, “SDG ortaklarımız, Suriye’de Al Hol'den kaçmaya çalışan IŞİD kolaylaştırıcıları tarafından 2 kayıp verdi. Başsağlığı dileklerimizi iletiyor ve bu kritik görevde ortaklarımızı destekleme kararlılığımızı sürdürüyoruz” denildi.

ABD merkez Kuvvetler Komutanlığına bağlı birlikler önceki gün Şırnak'ın Cizre ilçesinin hemen karşısındaki Derik kasabasında PKK-YPG'lilere ortak bir tatbikat gerçekleştirmiş, ağır silahların kullanıldığı tatbikatta zırhlı araçlara ABD ve YPG'nin paçavraları asılmıştı.

El Hol Kampı, Suriye'deki iç savaşla birlikte 2013 yılında IŞİD'in eline geçmiş ve örgütün önemli kalelerinden biri olmuştu.

Ancak bu uzun sürmedi. PKK-YPG, ABD ve diğer koalisyon ortaklarının da desteğiyle 13 Ekim 2015'te büyük kanlı çatışmaların ardından burayı IŞİD'den almıştı.

Halen PKK-YPG'nin işgali altında bulunuyor. El Hol Kampında ise sağ yakalanan IŞİD'liler ile bunların aileleri rehin olarak tutuluyor.

Geçtiğimiz günlerde kadın kılığına giren IŞİD'li eylem hücresi El Hol kampına sızdıktan sonra buradaki PKK-YPG'lilerden ikisini öldürmüş, 7'sini de ağır yaralamıştı.

Olayda 1 IŞİD'liler öldürülürken, 6 kişilik grup ise PKK/YPG tarafından yakalanmıştı.