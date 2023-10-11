ABD'den 'pes' dedirten İsrail seferberliği
Filistin halkı ağır bombardıman altında yaşam savaşı verirken ABD'li sivil toplum kuruluşları İsrail'e yardım gönderiyor.
İsrail, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Gazze'yi abluka altına alan İsrail, kadın ve çocukları katletti.
Elektriğin ve suyun kesildiği Gazze'de insanlar aç, susuz bırakıldı.
ABD'den İsrail'e yardım
ABD, Gazze'deki katliama sessiz kalmakla yetinmedi. ABD'nin bir çok eyaletinde İsrail'e insani yardım seferberliği başlatıldı. NBC News'te yayınlanan habere, sosyal medyada tepki büyüyor.