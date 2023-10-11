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Dünya ABD'den 'pes' dedirten İsrail seferberliği
Dünya

ABD'den 'pes' dedirten İsrail seferberliği

Yeniakit Publisher
2023-10-11 22:37:00 -

Filistin halkı ağır bombardıman altında yaşam savaşı verirken ABD'li sivil toplum kuruluşları İsrail'e yardım gönderiyor.

İsrail, Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası Filistin'deki katliamı sürüyor. Gazze'yi abluka altına alan İsrail, kadın ve çocukları katletti.

Elektriğin ve suyun kesildiği Gazze'de insanlar aç, susuz bırakıldı.

ABD'den İsrail'e yardım

ABD, Gazze'deki katliama sessiz kalmakla yetinmedi. ABD'nin bir çok eyaletinde İsrail'e insani yardım seferberliği başlatıldı. NBC News'te yayınlanan habere, sosyal medyada tepki büyüyor.

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