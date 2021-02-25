  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'den orduyu yeni görev
Dünya

ABD'den orduyu yeni görev

ABD'de Joe Biden yönetimi, koronavirüse karşı toplum sağlığı merkezleri ile aşevlerine 25 milyon maske gönderilmesinde orduyu da kullanacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 02:30:00 -
ABD'den orduyu yeni görev

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu maskelerin dağıtımına mart ayı başından itibaren başlanacağı bildirildi.

Maske dağıtımında ordu devreye giriyor

Açıklamaya göre, ülke genelindeki 1300 civarındaki toplum sağlığı merkezi ile 60 bin civarındaki aşevine 25 milyon yıkanabilir maske gönderilecek. Maskelerin söz konusu bölgelere ulaştırılmasında ordu da rol alacak.

Biden yönetiminin "ülkede salgından en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kesimlere yönelik" bu tür koruyucu tedbirleri önemsediği kaydedilen açıklamada, maskenin virüsün yayılmasını önlemedeki etkisine vurgu yapıldı.

ABD medyasında yer alan bazı haberlerde ise önceki Başkan Donald Trump döneminde "halkın tamamına maske gönderilmesi" fikrinin ortaya çıktığı ancak hiçbir zaman hayata geçirilemediği kaydedildi.

Dünyada halen Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda olan ABD'de, Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre 502 binden fazla kişi hayatını kaybederken, virüs tespit edilen kişi sayısı ise 28 milyonu geçmiş durumda.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması
Korona Virüs

15 günlük sokağa çıkma yasağı mı geliyor? 10 şehirde korona patlaması

Türkiye'de bazı şehirlerdeki koronavirüs vaka sayısındaki artış devam ediyor. En fazla sıçrama Karadeniz kentlerinde görülürken, bu bölgeler..
Abdullah Ağar ‘görüntüler var’ diyerek kilit bölgeyi açıkladı! ‘Çok ciddi silah yüküyle girdiler’
Gündem

Abdullah Ağar ‘görüntüler var’ diyerek kilit bölgeyi açıkladı! ‘Çok ciddi silah yüküyle girdiler’

ABD'nin Suriye'nin Ayn Divar bölgesinde terör örgütü YPG/PKK ile üs kuracağı iddiası sonrası Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar önemli a..
Kreşte 'eşcinsel' kepazelik: Görenleri hayrete düşüren rezalet!
Gündem

Kreşte 'eşcinsel' kepazelik: Görenleri hayrete düşüren rezalet!

Ankara'da faaliyet gösteren Mutlu Kaktüs Kreşi, 2022 yılı ön kayıt formuna 0-6 yaş çocuklar için üçüncü bir cinsiyet ekledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay