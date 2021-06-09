  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fahrettin Altun: Irkçılık en büyük hastalık
Bitcoin ilk kez bir ülkenin resmi para birimi oldu
ABD ve İsrail pazarı Türkiye’nin elinde
AK Partili vekilden Ahmet Şık'a flaş cevap: Gücünüz yetmez!
Gündem ABD'den önemli karar! Türkiye dahil 90 ülke...
Gündem

ABD'den önemli karar! Türkiye dahil 90 ülke...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye dahil 90 ülke için yaptığı seyahat yasağı uyarısı seviyesini düşürdü.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:16:00 -
ABD'den önemli karar! Türkiye dahil 90 ülke...

ABD Dışişleri Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaptığı "Seyahat Etmeyin" uyarısını bir basamak düşürerek "Seyahatinizi gözden geçirin" olarak revize etti.

Dışişleri Bakanlığı geçen ay Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için geçen ay 4'üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3'üncü seviyeye indirdi.

ABD Dışişlerinin 23 Haziran'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'ya yönelik 4'üncü seviye seyahat uyarısını da 3'üncü seviyeye indirmesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de aralarında yine Türkiye ve Japonya'nın da bulunduğu 110 ülke için yaptığı 4'üncü seviye seyahat uyarısını 3'üncü seviyeye çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

alper

şerefsiz amrka kendindekini hastalı pisli görmezden gelirken başka ülkeler gidmeyin diye akıl veriyor dünyada en çok senim ülkenden ölen oldu ölüler soklarda kaldi
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay