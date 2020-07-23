ABD'den olay Çin ve Rusya çıkışı: Saf gibi davrandık partiye geç kaldık

Danimarka ulusal yayın kuruluşu DR'a açıklamalarda bulunan Pompeo, "Bence hepimiz sadece Rusları izlemekle biraz saf gibi kaldık. Çin'in buradaki ilgisi gittikçe daha agresif olmaya devam ediyor" dedi.

Pompeo, "Biraz geç kaldık. Ama sorun değil... Daha önce de partilere geç kaldım ve sonrasında harika zaman geçirdim... Başaracağız" dedi.

Kuzey Kutbu'na genişleme, Trump yönetimi döneminde hızlanarak, ABD'de bir süredir gündemde. Öyle ki, ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl Grönland adasını Danimarka'dan satın alma fikrini bile gündeme getirdi. Geniş ada neredeyse tamamen kuzey kutup dairesinin ötesinde yer alıyor.

ABD başkanı haziran ayında, Amerika'nın Kuzey Kutbu ve Antarktika'daki çıkarlarını korumak için bir 'kutup güvenlik buzkıran gemi filosu' inşa etmesini emretti. Filonun 2029'da faaliyete geçmesi bekleniyor.

ABD şu anda envanterinde sadece bir ağır buzkıran gemi sınıfı, USCGC Polar Star ve bir de orta büyüklükte USCGC Healy var. Polar Star 1970'lerde inşa edildi ve hizmet ömrünün sonuna yaklaşıyor.

Öte yandan çalışmalarına daha önce başlayan Moskova, geleneksel ve nükleer buzkıranlardan oluşan geniş bir filoya sahip. Buz kırıcılar hem askeri hem de sivil ihtiyaçlar için, Kuzey Kutup ticaret yolu üzerinde, Rusya'nın kuzey kıyılarının ötesinde kesintisiz bir gemi akışı sağlamak için kullanılıyor.

Son yıllarda, Çin pazarı da dahil, öncelikle Güney Asya'ya akan sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti için önemli bir arter haline geldiğinden, rotanın önemi de arttı.

star.com.tr