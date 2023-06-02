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Dünya ABD’den nükleer silah açıklaması
Dünya

ABD’den nükleer silah açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-02 23:12:00 -
ABD’den nükleer silah açıklaması

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, "Rusya ve Çin’i caydırmak için daha fazla nükleer silaha gerek yok” dedi.

ABD’den nükleer silah kapasitesine yönelik yeni bir açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ABD’nin gelişmiş nükleer silah kapasitesi sayesinde Rusya ve Çin’i caydırmak için ABD’nin daha fazla nükleer silaha ihtiyacı olmadığını söyledi. Sullivan, ayrıca Washington’un 2010’da ABD ile Rusya arasında nükleer silahlanmanın azaltılması amacıyla imzalanan New START anlaşmasında belirlenen stratejik nükleer silahlara ilişkin sınırlara, anlaşmanın 2026’daki sona erme tarihine kadar uyacağını belirterek hem Moskova hem de Pekin ile silah kontrolü müzakerelerine yönelik istekli olduklarını kaydetti.

Diğer yandan Çin, Tayvan’ın nükleer silahlanma kapasitesini geliştirmesi nedeniyle ABD ile gerginlik yaşamış, Washington’un çatışma riskini azaltma çağrılarını reddetmişti.

 

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