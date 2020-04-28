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Dünya

ABD'den mübarek Ramazan ayında skandal karar! 'Biz hazırız' diyerek mesaj yolladılar

Amerika Birleşik Devletleri, skandal bir hamleye hazırlanıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik eylemlerini tanıyacağız' denildi.

2020-04-28 18:18:00 - 2020-04-28 18:21:24
ABD'den mübarek Ramazan ayında skandal karar! 'Biz hazırız' diyerek mesaj yolladılar

ABD, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın büyük kısmını ilhak etmesini tanımaya hazır olduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Daha önce de açıkladığımız gibi, İsrail egemenliğini genişletmek ve İsrail hukukunun Batı Şeria'da İsrail devletinin bir parçası olarak öngördüğü bölgelere uygulanmasına yönelik eylemlerini tanımaya hazırız” dedi.

Sözcü, ABD’nin bu ilhakın tanınmasının, ‘ABD Başkanı Donald Trump'ın belirlediği vizyona dayanarak, İsrail hükümetinin Filistinlilerle müzakere etmeyi kabul etmesi’ bağlamında gerçekleşeceğini vurguladı.

28 Ocak'taki skandal plan

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz hafta Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak edip etmeme kararının İsrail'e ait olduğunu dile getirmişti.

Trump’ın 28 Ocak'ta açıkladığı Ortadoğu Barış Planı, İsrail’in, Batı Şeria'nın yaklaşık yüzde 30'unu oluşturan stratejik Ürdün Vadisi'ni ilhak etmesi için yeşil ışık yaktı.

İşgal altındaki Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş olan 200'den fazla İsrail yerleşim birimi uluslararası hukuk kapsamında yasadışı olarak görülüyor.

Trump'ın planı, Ortadoğu'da iki devletli çözümün kapısını kapattığı için uluslararası toplumun çoğu tarafından desteklenen Filistinliler tarafından tamamen reddedildi.

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