ABD'den Libya hamlesi

ABD heyeti son olarak Libya'nın doğusunu fiili kontrolü altında bulunduran "Libya Ulusal Ordusu" adlı oluşumun lideri savaş ağası Halife Hafter ile bir araya geldi.

ABD'nin Afrika Komutanlığı (AFRICOM) Komutanı General Michael Langley Hafter ile Bingazi şehrinde görüştü.

Görüşmede "demokratik yollarla seçilmiş bir ulusal hükümetin kurulmasının, Libya ordusunun yeniden birleştirilmesinin ve yabancı paralı askerlerin uzaklaştırılarak Libya egemenliğinin korunmasının önemini" ele alındı.

Ayrıca selden etkilenen bölgelerde devam eden yardım çalışmaları da ele alındı.

Başkanlık Konseyi ve Trablus hükümetine ziyaretler

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Çarşamba günü ABD'nin Libya Özel Temsilcisi Richard Norland ve AFRICOM Komutanı General Michael Langley'i kabul etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Görüşmede Libya Genelkurmay Başkanı Korgeneral Muhammed El Haddad da hazır bulundu.

AFRICOM komutanı son sel felaketinde Derne ve diğer şehirlerde hayatını kaybedenler için Libya halkına başsağlığı diledi.

Toplantıda geçen hafta Libya'yı vuran sellerin sonuçları ele alındı.

Ayrıca selden etkilenen bölgelere ABD desteğinin organize edilmesine yönelik mekanizmalar gözden geçirildi.

Görüşmede ayrıca ülkedeki siyasi durum, komşu ülkelerdeki güvenlik koşulları ve bunların Libya üzerindeki etkilerine de değinildi. "Sınır güvenliği ve terörizm" konularına odaklanmanın önemi vurgulandı.

Öte yandan Norland, Washington'un Libya'da kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşılması için Başkanlık Konseyi'nin attığı adımlara ve Yüksek Mali Komite'nin kaydettiği ilerlemeye verdiği desteği yineledi.

ABD'li heyet birkaç gün önce de aralarında Trablus merkezli hükümetin başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin de olduğu birçok isimle görüşmüştü.