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Gündem ABD'den kritik Türkiye kararı
Gündem

ABD'den kritik Türkiye kararı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için koronavirüs salgını nedeniyle yaptığı "Seyahat Etmeyin" uyarısını revize ederek düşürme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-08 23:48:00 -
ABD'den kritik Türkiye kararı

Dışişleri Bakanlığı geçen ay Kovid-19 nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90 ülke için geçen ay 4'üncü seviyeye çıkardığı seyahat uyarısını, 3'üncü seviyeye indirdi.

ABD Dışişlerinin 23 Haziran'da başlayacak Tokyo Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Japonya'ya yönelik 4'üncü seviye seyahat uyarısını da 3'üncü seviyeye indirmesi dikkati çekti.

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) de aralarında yine Türkiye ve Japonya'nın da bulunduğu 110 ülke için yaptığı 4'üncü seviye seyahat uyarısını 3'üncü seviyeye çekti.

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