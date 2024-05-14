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Dünya ABD'den kritik Suudi Arabistan ve İsrail hamlesi!
Dünya

ABD'den kritik Suudi Arabistan ve İsrail hamlesi!

Yeniakit Publisher
2024-05-14 23:06:00 -
ABD'den kritik Suudi Arabistan ve İsrail hamlesi!

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, bu hafta sonu Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

ABD basınının 3 ABD’li ve 1 İsrailli yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın bu hafta sonu Suudi Arabistan ve İsrail'i ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.

Sullivan, en son geçtiğimiz sene aralık ayında Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve Veliaht Prens Muhammed bin Salman ile bir araya gelmişti.

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