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Gündem ABD'den kritik Doğu Akdeniz açıklaması!
Gündem

ABD'den kritik Doğu Akdeniz açıklaması!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, Yunanistan'ın savunduğu Sevilla haritasının hukuki bir öneminin olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-22 00:00:00 -
ABD'den kritik Doğu Akdeniz açıklaması!

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın iddialarını savunmak için kullanılan Sevilla Haritası'na ilişkin olarak açıklamalarda bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD'nin prensip gereği deniz yetki alanlarındaki ihtilaflara taraf olmadığını açıkladı.

"Avrupa Birliği de kabul etmiyor"

Avrupa Birliği'nin (AB) de Sevilla Haritası'nı hukuki bağlayıcılığını kabul etmediğini, deniz yetki alanlarının devlet arası mutabakatla belirlendiğini belirten ABD Büyükelçiliği sorunların diyalog yoluyla çözülmesini istediklerini belirtti.

Sevilla Haritası

İspanya'nın Sevilla Üniversitesi beşeri denizcilik coğrafyası alanında uzman Prof. Juan Luis Suarez de Vivero'nun hazırladığı haritada Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de kıta sahanlığı olarak hak iddia ettiği alan ile Kıbrıs Rum yönetiminin 2004 yılında ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'nin (MEB) sınırlarının AB'nin resmi sınırları olduğu tezini ileri sürüyor.

Haritaya göre Türkiye'ye Antalya Körfezi dışında bir çıkış alanı bile tanınmıyor.

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