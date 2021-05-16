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Dünya ABD'den Katar'a 'İsrail' telefonu
Dünya

ABD'den Katar'a 'İsrail' telefonu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile terörist İsrail'in saldırılarına ilişkin gelişmeleri ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 22:32:00 -
ABD'den Katar'a 'İsrail' telefonu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile terörist İsrail'in saldırılarına ilişkin gelişmeleri konuştu.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberinde, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Al Sani'yi telefonla aradığı belirtildi. Görüşmede, terörist İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate karşı kullanılan son şiddet ve abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılar hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu ifade edildi.

Al Sani, görüşmede uluslararası toplumun terörist İsrail'in Mescid-i Aksa ve Gazze'deki sivillere yönelik vahşice saldırılarının durması için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Mısırlı mevkidaşı Şukri'yle de telefon görüşmesi gerçekleştiren Al Sani, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durumu ele aldı.

Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, terörist İsrail'le gerilimin sona ermesi için Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin girişimleri olduğunu duyurmuştu.

İşgalci alçak sürüsü İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor.

Terörist İsrail'in saldırılarında şu ana kadar 58’i çocuk, 34’ü kadın olmak üzere 192 kişi hayatını kaybetti, 1235 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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Yorumlar

havva BULUT

adamlar katarı arıyor bizi kale alan yok ne yazıkki gündem bile yapamıyoruz
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