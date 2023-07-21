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Gündem ABD'den Karadeniz iddiası: Rusya sivil gemilere saldırabilir
Gündem

ABD'den Karadeniz iddiası: Rusya sivil gemilere saldırabilir

Yeniakit Publisher
2023-07-21 07:43:00 -
ABD'den Karadeniz iddiası: Rusya sivil gemilere saldırabilir

ABD'den Rusya'nın Ukrayna limanlarının girişlerine ilave deniz mayınları döşediği ve bu konuda Ukrayna'yı suçlayıp Karadeniz'deki sivil gemilere saldırı düzenleyebileceği iddiası geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'nın Ukrayna limanlarına saldırdığını ve tarımsal altyapıya zarar verdiğini kaydederek Moskova'nın saldırılarını Karadeniz'deki sivil gemilere yönelik saldırıları da içerecek şekilde genişletebileceği uyarısında bulundu.

Kirby, şunları kaydetti:

Elimizdeki bilgiler Rusya'nın Ukrayna limanlarının girişlerine ilave deniz mayınları döşediğini gösteriyor. Önceki gün de Rusya'nın Ukrayna'ya ait olduğunu iddia ettikleri deniz mayınının tespit edilip patlatıldığına dair bir video yayınladığını gördük. Bunun Karadeniz'de sivil gemilere yönelik herhangi bir saldırıyı meşrulaştırmak ve ardından 'sahte bayrak' operasyonu kapsamında Ukrayna'yı suçlamak için koordinasyon içinde yürütülen bir çaba olduğuna inanıyoruz.

Bu konudaki gelişmeleri yakından izleyeceklerini belirten Kirby, diğer yandan Rusya'ya Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönme çağrılarını yineledi.
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Misket bombaları Ukrayna'nın elinde

Kirby, ABD tarafından verilen misket bombalarının Ukrayna'ya ulaştığını ve sahada konuşlandırıldığını teyit etti ancak detaylar için Ukraynalıların bilgi vermesinin doğru olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukraynalıların misket bombalarını uygun ve etkin şekilde kullandığını söyleyen Kirby, bunun Rusya'nın savunma manevraları üzerinde etkisi olduğunu ifade etti.

Kirby ayrıca farklı kanallardan ulaştıkları Kuzey Kore'nin sınırı geçen ABD'li askerle ilgili herhangi bir yanıt vermediğini kaydetti.

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