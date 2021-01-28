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Dünya ABD'den kan donduran tahmin! Ölü sayısını açıkladılar
Dünya

ABD'den kan donduran tahmin! Ölü sayısını açıkladılar

Beyaz Saray Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü, gelecek 4 hafta içinde koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de 90 bin kişinin öleceği tahmininde bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 00:52:00 -
ABD'den kan donduran tahmin! Ölü sayısını açıkladılar

Geçen hafta göreve gelen Joe Biden'ın Kovid-19'la mücadele ekibi, Beyaz Saray'da sanal olarak düzenlenen basın toplantısında, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın toplantısına Biden'ın Kovid-19'la mücadele ekibinin başındaki isim olan Jeff Zients'in yanı sıra ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci ve ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky gibi isimler katıldı.

Biden yönetiminin temel önceliğinin toplumun daha büyük kesimlerini daha hızlı şekilde aşılamak olduğunu anlatan kurul üyeleri, Pfizer ve Moderna'dan alınacak 100'er milyon dozluk ilave aşıların büyük önem taşıdığını vurguladı.

Salgının ABD genelinde halen ciddi şekilde etkisini hissettirdiğini belirten uzmanlar, 1 ay içinde virüs nedeniyle 90 bin insanın hayatını kaybedebileceği şeklindeki projeksiyonu paylaştı.

Uzmanlar, 435 binden fazla insanın salgın yüzünden hayatını kaybettiği ABD'de son dönemde günlük ortalama ölüm sayısının 3 binin üzerine çıktığına dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Pfizer ve Moderna aşılarından 100'er milyon doz daha alacağız. Bu bir savaş zamanı çabası. Yaz sonuna ya da sonbahar başına kadar 300 milyon Amerikalıya yetecek kadar aşımızın olmasını bekliyoruz." demişti.

Biden aşıyla ilgili planlarının zaman gerektirdiğine de işaret ederek, "Şubat sonuna kadar Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 500 bini bulacağı tahmin ediliyor. İşler iyiye gitmeden önce, daha da kötü bir hal alacak." uyarısında bulunmuştu.

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