ABD'den İsrail'i sarsacak karar

Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden ve yönetimi İsrail'in Batı Şeria'yı kontrol etmesini "işgal" olarak tanımlayarak insan hakları raporuyla oluşabilecek kafa karışıklığına açıklık getirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözüsü Ned Price gazetecilere yaptığı açıklamada bakanlık tarafından her yıl hazırlanan insan hakları raporunda "işgal" kelimesinin Batı Şeria'nın halihazırdaki durumu için kullanıldığını söyledi.

Price "Bu on yıllardır her iki partiden gelen yönetimler tarafından kabul edilen uzun vadeli bir duruştur," ifadelerini kullandı.

Fakat bir önceki Başkan Donald Trump döneminde yayınlanan raporda "İsrail ve İşgal edilmiş topraklar" başlıklı bölümün adı "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" olarak değiştirilmişti.

Dikkat çeken rapor

Biden döneminde yayınlanan ilk raporda da bu başlık kullanıldı fakat bunun bir pozisyon belirtmek amaçlı olmadığı vurgulandı.

Dışişleri bakanlığının insan haklarından sorumlu en yüksek yetkilisi olan Lisa Peteron raporda coğrafi isimler kullanıldığını ve "İsrail, Batı Şeria ve Gazze" ifadesinin daha anlaşılır ve kolay olduğunu belirtti.

Trump dönemindeki Dışişleri Bakanı Mike Pompeo İsrail ziyareti sırasında Batı Şeria'daki Yahudi yerleşkelerinden birini ziyaret etmiş ve uluslararası kabulün aksine buranın yasa dışı olduğunu katılmadığını ifade etmişti.

Trump ayrıca Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımış ve Suriye'ye ait Golan Tepelerini ilhak etmesini kabul etmişti.

Yeni Dışişleri Bakanı Antony Blinken Trump'ın Kudüs'le ilgili kararını geri almayacaklarını fakat bağımsız Filistin devleti için daha fazla çaba harcayacaklarını açıklamıştı.

Kaynak: Euronews