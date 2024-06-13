ABD'den İsrail'e Filistin çıkışı: Derhal geri verin!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miller, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in el konulduğunu duyurduğu Filistinlilere ait parayla ilgili, "Bu fonların Filistin halkına ait olduğunu İsrail hükümetine açıkça ifade ettik. Derhal Filistin yönetimine nakledilmeleri gerekiyor." dedi.

"Filistin halkının kendi fonlarına erişme ve hükümetlerini finanse etme olanağına sahip olması önemlidir." diyen Miller, Smotrich'in kararının "olağanüstü derecede yanlış" olduğunu vurguladı.

Matthew Miller, bu tür bir kararın sadece Filistin halkına değil, "İsrail'in çıkarlarına da zarar verdiğini" savundu.

Miller, "Filistin Yönetimi, yıllar boyunca ve özellikle 7 Ekim'den bu yana, Batı Şeria'da sükunet ve istikrarı korumak için inanılmaz derecede sıkı çalıştı ve İsrail hükümetinin bu tür bir eylemi, Batı Şeria'nın istikrarını bozma ve İsrail'in kendi güvenliğine daha fazla zarar verme riskini taşıyor." diye konuştu.

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 11 Haziran'da, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergi fonundan 130 milyon şekel (yaklaşık 35 milyon dolar) tutarında kesinti yapılarak, bu paranın Filistinlilerin gerçekleştirdiği saldırılarda öldürüldüğü iddia edilen İsrailli ailelere aktarılması talimatını vermişti.

İsrail'in Cenin'e saldırılarını yorumladı

İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na yönelik devam eden baskınlarına ilişkin AA'nın sorularını yanıtlayan Miller, "İsrail'in askeri operasyonlarını uluslararası insancıl hukuka uygun yürütmesi gerektiğini" söyledi.

Sözcü Miller, "İsrail'in elbette meşru terörle mücadele faaliyetleri yürütme hakkı var, ancak bunu uluslararası insancıl hukuka uygun şekilde, sivillere verilecek zararı en aza indirecek şekilde yapması gerekiyor." dedi.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da sabah saatlerinde Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek kampı kuşatmış, El Halil kenti yakınlarındaki Umm Kıssa köyünde ise bir Filistinlinin evini yıkmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 543 Filistinli hayatını kaybetti.