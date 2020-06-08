ABD'den İranlı gemicilik şirketi IRISL ve Çin merkezli muadili E-Sail'e yaptırım

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran İslam Cumhuriyeti Gemicilik Şirketi (IRISL) ile Çin Şangay merkezli muadili E-Sail firmasını yaptırım listesine aldıklarını açıkladı.

Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımlayan Pompeo, söz konusu firmaların, İran'ın balistik füze araştırmalarıyla bağlantılı materyal temininde kullanıldığını bu nedenle yaptırım uygulandığını belirtti.

Pompeo, IRISL ve E-Sail firmalarına daha önce yaptırım uygulayacaklarını, ancak İran'a insani yardım gönderen kuruluşların, alternatif bir nakliye yöntemi bulmaları için 180 gün ertelediklerini vurgulayarak, "Artık bu cömert süre doldu. İran ile iş yapan ticari ve denizcilik sektöründekiler, IRISL veya E-Sail'den farklı bir alternatif bulmalıdır. Bu firmalarla iş yapmaya devam eden hükümetler, kuruluşlar veya kişiler, ABD yaptırımlarına maruz kalma riski ile karşı karşıyalar." ifadelerini kullandı.

Söz konusu firmaların, balistik füze üretimi için gerekli olan materyallerin yanı sıra uranyum zenginleştirme çalışmalarında kullanılan kimyasalların lojistiğini de yaptığını belirten Pompeo, şu ifadeleri kullandı:

"İran rejimi, nükleer silah geliştirmeyeceğini ve buna ilişkin materyal edinmeyeceğini söylese de, bu yöndeki çalışmalarına devam ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal etmektedir. Alınan bu karar, IRISL ve E-Sail ile iş birliği yaparak İran'ın nükleer faaliyetlerine destek veren herkese açık bir mesaj içermektedir. Dünya uyanık olmalı ve İran'ın, bölgesel istikrarı ve güvenliği daha da tehdit eden uranyum zenginleştirme çabalarını önlemek için harekete geçmelidir."