ABD'den İran'a yeni yaptırım hazırlığı

ABD Hazine Bakanlığı'nın İran'a yeni yaptırım hazırlığında olduğu iddia edildi. Uzmanlar, ABD Başkanı Biden'ın İran petrolüne yönelik yaptırım uygulamayacağı tahmininde bulundu.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın İsrail'e saldırmasının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımlara yeşil ışık yakacak.

Axios haber platformunda yayımlanan habere göre, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından İran'a yönelik yeni yaptırımların hazırlanmasına yeşil ışık yaktı.

Axios, Yellen'ın bugün IMF'nin yıllık bahar toplantısının açılışında yapacağı konuşmasının metnine dayandırdı.

PETROL İHRACATINA YAPTIRIM GELİR Mİ?

Analistler, Biden yönetiminin petrol fiyatlarını artırmamak ve İran'ın en büyük petrol müşterisi Çin'in tepkisini çekmemek için İran'a petrol ihracatı konusunda etkili bir yaptırım getirmeyeceğini tahmin ediyorlar.

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ABD Cumhuriyetçiler, Biden yönetimi İran petrolünün satışını kolaylaştırmakla suçlanmıştı.

Bazı analistler, İran'ın ekonomisinin can damarı olan ham petrol ihracatını durdurmak için Biden'ın mevcut ABD yaptırımlarını artırmak için önemli bir adım atacağını zannetmediklerini belirtiyor.

İran'ın petrol ihracatının günde 1.6 milyon ila 1.8 milyon varile ulaştığını tahmin ediliyor.