  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kurban Bayramı'nda kalp sağlığı uyarısı: Hazımsızlık kalp krizini tetikliyor mu? Teşkilat'ta beklenmedik bölüm geliyor! Davut son kozunu tek başına oynamaya hazırlanıyor... Ali Koç'un sessizliğinin nedeni belli oldu: Fenerbahçe değil La Liga devi “Derin Devlet” Temalı Paylaşımlar Ne Amaçlıyor? Sosyal Hizmetler ve İletişim Uzmanı Taner Akkuş açıkladı... Bir türlü bitmiyor... Beşiktaş görüşmelere başladı, şampiyon hocaya teklif yapıldı! Aklın azsa sosyal medyanın etkisinde kalırsın cevabı! Aziz Yıldırım'dan Aykut Kocaman resti! Limon tuzu ve su eklenip... Kireçten arındıran formül: Ayna gibi parlayan çaydanlık için... Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... Sirke deyip geçmeyin! En faydalısı O! Uzay boşluğunda sürüklene dev gezegen bulundu!
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... Sirke deyip geçmeyin! En faydalısı O!
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... Sirke deyip geçmeyin! En faydalısı O!

Sirkeler mutfağımızda farklı çeşitleriyle her daim lezzet katmaya devam ediyor...

#1
Foto - Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... Sirke deyip geçmeyin! En faydalısı O!

Doğal beslenme trendinin yaygınlaşmasıyla birlikte şifa deposu sirkeler yeniden mercek altında. Uzmanlar; bağışıklığı güçlendiren elma sirkesini zirveye yerleştirirken, kalp dostu üzüm ve tansiyon dengeleyici alıç sirkelerine işaret ediyor. Doğal beslenme trendinin hızla yaygınlaşması, mutfaklarımızdan eksik olmayan sirke çeşitlerini yeniden gündeme taşıdı. Elma, üzüm, alıç ve balsamik sirkeleri arasında seçim yapmakta zorlananlar için beslenme uzmanları en faydalı sirke türünü netleştirdi. Fakat sağlık bulmak amacıyla bu sirkeleri tüketirken büyük bir zarara uğramamak için çok önemli bir kurala dikkat etmek gerekiyor! İşte merak edilen o detaylar...

#2
Foto - Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... Sirke deyip geçmeyin! En faydalısı O!

Mutfaklarda ve raflarda sıklıkla karşımıza çıkan elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi pek çok sirke alternatifi arasından hangisinin insan sağlığına en çok fayda sağladığı büyük bir merak uyandırıyor. Sağlık uzmanları ve beslenme otoriteleri, sirke satın alırken ya da evde üretirken öncelikli olarak doğal fermantasyon yöntemlerinin tercih edilmiş olmasına ve ürünün tamamen saf bileşenlerden oluşmasına kesinlikle dikkat edilmesi gerektiğini önemle vurguluyor.

#3
Foto - Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... Sirke deyip geçmeyin! En faydalısı O!

Mutfak kültürümüzün en köklü ve vazgeçilmez unsurlarından biri olan sirke, özellikle son dönemde insan metabolizmasına sağladığı benzersiz faydalarla dikkat çekiyor. Sindirim sistemini kuvvetli bir şekilde destekleyen, yemek sonrasında kan şekerinde yaşanan ani çıkışları ve dalgalanmaları kontrol altına almaya yardım eden, aynı zamanda içeriğindeki bol miktarda doğal antioksidan bileşikle öne çıkan bu şifa kaynağının en yararlı çeşidinin hangisi olduğu sorusu ise güncelliğini koruyor.

#4
Foto - Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... Sirke deyip geçmeyin! En faydalısı O!

Beslenme ve diyet uzmanları tarafından gerçekleştirilen bilimsel incelemeler, insan sağlığına sunduğu yararlar açısından ilk sırada, doğal fermantasyon yöntemine sadık kalınarak sabırla hazırlanan elma sirkesinin bulunduğunu gösteriyor. İçeriğindeki canlı probiyotikler, temel vitaminler ve faydalı minerallerle bağışıklık sistemini bir kalkan misali güçlendiren elma sirkesi, özellikle sabahları ölçülü ve bilinçli bir biçimde tüketildiğinde, tüm sindirim faaliyetlerinin gün boyu çok daha rahat ve sağlıklı ilerlemesine harika bir katkı sağlıyor. Geleneksel sirke çeşitlerimizden biri olan üzüm sirkesi, içeriğindeki zengin polifenol bileşikleri sayesinde özellikle kalp-damar sağlığını korumayı ve damar yapısını desteklemeyi hedefleyenler için en kusursuz seçeneklerden biridir. Bir diğer şifa deposu olan alıç sirkesi ise, kan basıncını yani tansiyonu dengeleme gücü ve dolaşım sistemi üzerindeki rahatlatıcı, düzenleyici faydalarıyla son yıllarda bilinçli tüketicilerin odağı haline gelen ve en çok rağbet gören ürünler arasında dikkat çekiyor.

#5
Foto - Elma, üzüm, alıç ve balsamik gibi... Sirke deyip geçmeyin! En faydalısı O!

Her ne kadar tam bir şifa deposu olsa da, uzmanlar sirkenin kontrolsüz ve aşırı miktarlarda tüketilmesinin mide mukozasında ciddi tahrişlere, gastrit veya ülser gibi mide problemlerine yol açabileceği; ayrıca yüksek asit yapısı nedeniyle diş minesinde kalıcı aşınmalara sebebiyet verebileceği konusunda çok sert uyarılarda bulunuyor. Bu bağlamda, sirkenin asla doğrudan sek olarak içilmemesi, mutlak suretle bol su ile seyreltilerek ve inceltilerek tüketilmesi gerektiğinin hayati önemi vurgulanıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!
Gündem

Kirli plan deşifre oldu! Gazeteci Zafer Şahin CHP’deki sinsi tezgahı ve Türkiye’yi bölme senaryosunu tek tek anlattı!

Gazeteci Zafer Şahin, katıldığı televizyon programında Türkiye’nin yakın siyasi tarihine ve küresel şer odaklarının iç siyaset üzerindeki si..
Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!
Gündem

Okyanus ötesinin Manisa tezgahı ifşa oldu! FETÖ itirafçısı bombaladı: Özgür Özel'i Amerika parlatıp bu noktaya getirdi!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) itirafçısı Enes Uludemir, karanlık yapının siyaseti dizayn etme operasyonlarına dair kan donduran açıklamalar..
Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'
Gündem

Gürsel Tekin kendi partisindeki kirli paslaşmayı böyle ifşa etti! 'Yahu Allah için söyleyin AKP bunun neresinde?'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski genel sekreteri Gürsel Tekin, parti içinde yaşanan ve mahkeme salonlarına kadar taşınan liderlik ve deleg..
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı
Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker İsrail ile Türkiye savaşını böyle yorumladı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, katıldığı bir programda Türkiye’nin bölgesel gücü ve karşısındaki şer odaklarının acizliği hakkında tarihe ge..
Özgür Özel'in başı belada! İki büyük soruşturma geliyor: Para Trafiği ve FETÖ bağlantısı
Gündem

Özgür Özel'in başı belada! İki büyük soruşturma geliyor: Para Trafiği ve FETÖ bağlantısı

Siyaset gündemine bomba gibi düşen iddialara göre, CHP Manisa milletvekili Özgür Özel ve yakın çevresi hakkında iki önemli soruşturma başlat..
CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek
Gündem

CHP'de ipler koptu, Kılıçdaroğlu şalteri indirdi! Yarın tüm kirli çamaşırlar ortaya dökülecek

Cumhuriyet Halk Partisi’nde mahkeme tarafından verilen "mutlak butlan" kararının ardından hareketli günler yaşanıyor. Şaibeli kurultay gerek..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23