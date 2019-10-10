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ABD'den İngiliz vatandaşı DAEŞ teröristlerine özel muamele

Amerikan medyasında yer alan habere göre ABD, YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DAEŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp kendi gözetimine aldı.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:32
ABD'den İngiliz vatandaşı DAEŞ teröristlerine özel muamele

ABD, Suriye'de YPG/PKK kontrolündeki El-Hol Kampı'nda tutulan İngiliz vatandaşı 2 DAEŞ militanını kamptaki hapishaneden çıkarıp gözetimine aldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, ABD'li gazeteci James Foley'nin 2014 yılında başını keserek infaz eden ve esir tutulan diğer Amerikan vatandaşlarını da öldürdüğüne inanılan El Shafee Elsheikh ve Alexanda Kotey adlı 2 İngiliz DAEŞ militanı, El-Hol Kampı'ndan çıkarılıp ülke dışına transfer edildi.

"ABD üssüne götürüldü"

ABD'li yetkililer ''Beatles'' lakaplı DAEŞ militanlarının nereye götürüldüğü bilgisini paylaşmazken, Washington Post gazetesi ise 2 teröristin Irak'taki ABD üssüne götürüldüğünü iddia etti.

Haberde, ABD'nin 2 teröristi Amerika'da yargılamak istediği, ancak militanlardan birisinin ailesinin İngiliz hükümetine oğullarının ABD'ye gönderilmeden İngiltere'de yargılanması için açtığı dava nedeniyle teröristlerin transferlerinin yapılamadığı belirtildi.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 08:32
  1. ABD
  2. YPG/PKK
  3. El-Hol Kampı
  4. James Foley
  5. Washington Post gazetesi

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